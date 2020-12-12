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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872656.html
Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни
Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:58
2020-12-12T02:58
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.Специалист выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения."Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.Болибок указал, что поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва. "Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.По его словам, если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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владимир болибок, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни

02:58 12.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.
Специалист выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения.
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"Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.
Болибок указал, что поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва. "Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.
По его словам, если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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