https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872656.html
Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни
Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:58
2020-12-12T02:58
2020-12-12T02:58
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.Специалист выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения."Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.Болибок указал, что поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва. "Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.По его словам, если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588348377.html
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владимир болибок, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости.
Врач-иммунолог Владимир Болибок
рассказал в беседе с "Вечерней Москвой
", как коронавирусная инфекция
влияет на продолжительность жизни.
Специалист выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения.
"Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.
Болибок указал, что поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва. "Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.
По его словам, если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф