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https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588871130.html
Вакцина от коронавируса и алкоголь "разогрели" россиян
Вакцина от коронавируса и алкоголь "разогрели" россиян
Нездоровый интерес к вопросу, можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от коронавируса, вызван "разогретым" сознанием россиян, такое мнение высказал в... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:08
2020-12-12T02:08
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нездоровый интерес к вопросу, можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от коронавируса, вызван "разогретым" сознанием россиян, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.Жесткое правило, что во время вакцинации от любой инфекции нельзя употреблять алкоголь, существует много лет. Давно известно, что алкоголь может снизить эффективность препарата или вызвать побочные эффекты. Но в этом году вокруг этой темы возник нездоровый ажиотаж, считает Геннадий Онищенко. "Сегодня есть искусственно раздутая тема коронавируса. Есть и хроническая тема разглагольствования по поводу алкоголя с его якобы полезными и отрицательными свойствами. Эти темы настолько сознание граждан Российской Федерации разогрели, что их объединение в одном предложении мультиплицировало нездоровый интерес к этой теме. Это моя версия", – уточнил в эфире радио Sputnik бывший главный санитарный врач России.То, что употребление алкоголя во время любой прививки нежелательно, всегда было известно, об этом даже не говорили, подчеркнул Геннадий Онищенко. Сейчас же, по его мнению, об этом в СМИ говорят слишком много. "Видимо, даже натуральная оспа, которая убивала миллионы людей, не вызывала такого интереса, как коронавирус. Все благодаря пагубным стараниям всех средств массовой информации", – полагает Геннадий Онищенко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Вакцина от коронавируса и алкоголь "разогрели" россиян

02:08 12.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нездоровый интерес к вопросу, можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от коронавируса, вызван "разогретым" сознанием россиян, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Жесткое правило, что во время вакцинации от любой инфекции нельзя употреблять алкоголь, существует много лет. Давно известно, что алкоголь может снизить эффективность препарата или вызвать побочные эффекты. Но в этом году вокруг этой темы возник нездоровый ажиотаж, считает Геннадий Онищенко.
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"Сегодня есть искусственно раздутая тема коронавируса. Есть и хроническая тема разглагольствования по поводу алкоголя с его якобы полезными и отрицательными свойствами. Эти темы настолько сознание граждан Российской Федерации разогрели, что их объединение в одном предложении мультиплицировало нездоровый интерес к этой теме. Это моя версия", – уточнил в эфире радио Sputnik бывший главный санитарный врач России.
То, что употребление алкоголя во время любой прививки нежелательно, всегда было известно, об этом даже не говорили, подчеркнул Геннадий Онищенко. Сейчас же, по его мнению, об этом в СМИ говорят слишком много.
"Видимо, даже натуральная оспа, которая убивала миллионы людей, не вызывала такого интереса, как коронавирус. Все благодаря пагубным стараниям всех средств массовой информации", – полагает Геннадий Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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