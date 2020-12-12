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Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Конституции, сообщила... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:55
2020-12-12T15:55
россия
вадим красносельский
конституция рф
здоровье - общество
владимир путин
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Конституции, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Свидетельствую Вам своё глубокое уважение и направляю искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации", - говорится в поздравлении.Глава ПМР выразил убежденность в том, что с ориентиром на созидательные принципы Основного закона жизнь граждан Российской Федерации будет наполнена благоденствием и добром."Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и в Вашем лице всему народу России здоровья, мира, успехов и движения вперед, стабильности и процветания", - подчеркнул Красносельский.
https://ria.ru/20201212/bzhaniya-1588902288.html
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россия, вадим красносельский, конституция рф, здоровье - общество, владимир путин, приднестровская молдавская республика

Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции

15:55 12.12.2020
 
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Конституции, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Свидетельствую Вам своё глубокое уважение и направляю искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации", - говорится в поздравлении.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:45
Глава Абхазии поздравил Путина с Днем Конституции
Глава ПМР выразил убежденность в том, что с ориентиром на созидательные принципы Основного закона жизнь граждан Российской Федерации будет наполнена благоденствием и добром.
"Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и в Вашем лице всему народу России здоровья, мира, успехов и движения вперед, стабильности и процветания", - подчеркнул Красносельский.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
09:45
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
 
РоссияВадим КрасносельскийКонституция РФЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинПриднестровская Молдавская Республика
 
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