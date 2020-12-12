https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588921042.html
Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Конституции, сообщила... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:55
2020-12-12T15:55
2020-12-12T15:55
россия
вадим красносельский
конституция рф
здоровье - общество
владимир путин
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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Конституции, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Свидетельствую Вам своё глубокое уважение и направляю искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации", - говорится в поздравлении.Глава ПМР выразил убежденность в том, что с ориентиром на созидательные принципы Основного закона жизнь граждан Российской Федерации будет наполнена благоденствием и добром."Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и в Вашем лице всему народу России здоровья, мира, успехов и движения вперед, стабильности и процветания", - подчеркнул Красносельский.
https://ria.ru/20201212/bzhaniya-1588902288.html
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россия, вадим красносельский, конституция рф, здоровье - общество, владимир путин, приднестровская молдавская республика