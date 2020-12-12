https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588882579.html
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Конституции и отметил, что принятые в нее поправки определили новый этап в развитии России. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:45
2020-12-12T09:45
2020-12-12T09:45
россия
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Конституции и отметил, что принятые в нее поправки определили новый этап в развитии России."Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие", - цитирует Володина сайт Госдумы.Спикер добавил, что необходимо в полной мере реализовать потенциал Конституции для защиты интересов российских граждан и использовать заложенные в ней возможности для движения страны вперед.
https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588871420.html
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