https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588882579.html

Володин поздравил россиян с Днем Конституции

Володин поздравил россиян с Днем Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Конституции и отметил, что принятые в нее поправки определили новый этап в развитии России. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:45

2020-12-12T09:45

2020-12-12T09:45

россия

конституция рф

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Конституции и отметил, что принятые в нее поправки определили новый этап в развитии России."Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие", - цитирует Володина сайт Госдумы.Спикер добавил, что необходимо в полной мере реализовать потенциал Конституции для защиты интересов российских граждан и использовать заложенные в ней возможности для движения страны вперед.

https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588871420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин