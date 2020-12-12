США ответили авиаударом на атаку талибов в афганской провинции Кандагар
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиация США ранее на неделе нанесла удар по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кандагар в качестве ответной меры на атаку талибов по позиции афганских военных, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
"ВС США нанесли удар по вооруженным боевикам "Талибана", совершавшим нападение на контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) в уезде Жари провинции Кандагар 10 декабря. Этот удар был направлен на защиту военных Афганистана и нанесен в соответствии с соглашением между США и "Талибаном", - говорится в сообщении Леггетта в Twitter.
USFOR-A conducted a strike against armed Taliban fighters attacking an ANDSF checkpoint in Zhari district Kandahar on Dec 10. This strike in defense of the ANDSF is IAW with the US-Taliban agreement. The Taliban's claim of civilian casualties are false.— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) December 11, 2020
Полковник назвал ложными заявления талибов о том, что удар привел к жертвам среди гражданского населения.
О предыдущем авиаударе американцы сообщали в конце октября.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.
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