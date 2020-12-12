https://ria.ru/20201212/kandagar-1588881750.html

США ответили авиаударом на атаку талибов в афганской провинции Кандагар

США ответили авиаударом на атаку талибов в афганской провинции Кандагар

Авиация США ранее на неделе нанесла удар по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кандагар в качестве ответной меры на атаку талибов по РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:32

2020-12-12T09:32

2020-12-12T09:32

вооруженные силы сша

кандагар (провинция)

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиация США ранее на неделе нанесла удар по боевикам радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кандагар в качестве ответной меры на атаку талибов по позиции афганских военных, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт."ВС США нанесли удар по вооруженным боевикам "Талибана", совершавшим нападение на контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) в уезде Жари провинции Кандагар 10 декабря. Этот удар был направлен на защиту военных Афганистана и нанесен в соответствии с соглашением между США и "Талибаном", - говорится в сообщении Леггетта в Twitter.Полковник назвал ложными заявления талибов о том, что удар привел к жертвам среди гражданского населения.О предыдущем авиаударе американцы сообщали в конце октября.В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.

https://ria.ru/20201124/afganistan-1586093439.html

кандагар (провинция)

афганистан

сша

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вооруженные силы сша, кандагар (провинция), афганистан, талибан, сша, в мире