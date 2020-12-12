https://ria.ru/20201212/gmo-1588874291.html

В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в текущем году снизилась в восемь раз в... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T04:13

2020-12-12T04:13

2020-12-12T04:13

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в текущем году снизилась в восемь раз в сравнении с прошлым годом, сообщает Роспотребнадзор.Подчеркивается, что при выявлении незарегистрированных линий ГМО ведомство изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой.В Роспотребнадзоре напомнили, что вся ГМО-продукция подлежит обязательной госрегистрации, а в продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.

https://ria.ru/20200729/1575091440.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество