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В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в текущем году снизилась в восемь раз в... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T04:13
2020-12-12T04:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в текущем году снизилась в восемь раз в сравнении с прошлым годом, сообщает Роспотребнадзор.Подчеркивается, что при выявлении незарегистрированных линий ГМО ведомство изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой.В Роспотребнадзоре напомнили, что вся ГМО-продукция подлежит обязательной госрегистрации, а в продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

04:13 12.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в текущем году снизилась в восемь раз в сравнении с прошлым годом, сообщает Роспотребнадзор.

"В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%. Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подчеркивается, что при выявлении незарегистрированных линий ГМО ведомство изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вся ГМО-продукция подлежит обязательной госрегистрации, а в продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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