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https://ria.ru/20201212/gazoprovod-1588870516.html
Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"
Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:06
2020-12-12T01:46
игорь юшков
россия
геза андреас фон гайр
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG."Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.Оценка сроков завершения строительства газопроводаКак рассказал "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии."Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — уверен Юшков.Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.Позиция посла ГерманииПосол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр рассчитывает, что компании, участвующие в строительстве российского газопровода, смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта."Северный поток — 2" - это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату – успешному завершению проекта", - сказал РИА Новости посол.Планы строительства не изменятсяСША не остановятся в попытке помешать РФ реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги. Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588856013.html
https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588436008.html
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игорь юшков, россия, геза андреас фон гайр, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире, экономика

Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки "Северного потока — 2"

01:06 12.12.2020 (обновлено: 01:46 12.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.
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В конце прошлой недели судно покинуло порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалеку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение и прибыла в Росток.

Оценка сроков завершения строительства газопровода

Как рассказал "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, трубоукладчику "Фортуна", скорость работы которого составляет километр в сутки, нужно не больше недели на достройку участка "Северного потока – 2" в водах Германии.
"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — уверен Юшков.
Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил эксперт.

Позиция посла Германии

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр рассчитывает, что компании, участвующие в строительстве российского газопровода, смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта.
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9 декабря, 15:32
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" - это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату – успешному завершению проекта", - сказал РИА Новости посол.

Планы строительства не изменятся

США не остановятся в попытке помешать РФ реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги. Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся.
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9 декабря, 14:00
Армин-Паулюс Хампель: ФРГ нельзя прогнуться под США по "Северному потоку"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве трубопровода.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
Игорь ЮшковРоссияГеза Андреас фон ГайрNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАВ миреЭкономика
 
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