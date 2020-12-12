https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены

Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены

Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, поэт Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет. РИА Новости, 12.12.2020

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2020-12-12T12:02

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умер валентин гафт

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, поэт Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет.Альма-матерВалентин Гафт родился в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были наклонности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности. А потом, когда надо было выбирать, куда пойти учиться, решил попытать счастья на театральном поприще и подал документы в Щукинское училище при Вахтанговском театре и в Школу-студию МХАТ.И так случилось, что за два дня до экзамена Гафт встретил на улице знаменитого артиста Сергея Столярова и рискнул попросить его послушать, как он читает. Столяров удивился, но не только не отказал, а пригласил к себе домой, послушал и дал полезные советы.В Щукинском Гафт прошел только первый тур, а вот в Школу-студию МХАТ сдал все на "отлично" и был принят в мастерскую знаменитого мхатовца Василия Топоркова.НачалоСвои первые роли в театре после окончания Школы-студии в 1957 году он сыграл на сцене Театра имени Моссовета, а его первым фильмом стала картина "Убийство на улице Данте".Творческой судьбе Гафта можно только позавидовать - более 100 ролей в кино, работа с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Никита Михалков, Владимир Бортко. Его героев из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты, "Мастер и Маргарита" знают любители кино всех возрастов.Режиссеры и партнеры Гафта в самом начале его творческого пути вспоминали, что он очень был очень стеснителен и всегда недоволен собой, своим исполнением."В Гафте чудовищно развито чувство самооценки. Он всегда недоволен собой. Гафт с трепетом относится к своей профессии, в нем нет ни грамма цинизма, слова "Искусство", "Театр", "Кинематограф" произносит всегда с большой буквы. Бескорыстное самоотверженное служение искусству - его призвание, его крест. Отдать себя целиком без остатка спектаклю или фильму для него как для любого человека дышать. Для Гафта театр - это храм. Он подлинный фанатик сцены", - писал в своих воспоминаниях Рязанов.Фанатик сценыГафт работал в нескольких театрах – в Театре имени Моссовета, театре на Малой Бронной, "Ленкоме", театре Сатиры. Но самые дорогие в этот период для актера работы и самые значительные удачи были связаны с выдающимся режиссером Анатолием Васильевичем Эфросом. Гафт сыграл в его спектаклях: "Мольер", "Обольститель Колобашкин", "104 истории про любовь", "Отелло"."После театра Гончарова я был у Анатолия Васильевича Эфроса в театре им. Ленинского комсомола. И это была особая страница в моей жизни и едва ли не самая важная, потому что Театр Эфроса - это театр, о котором я вспоминаю по сей день. Мне кажется, что лучшие образцы этого театра навсегда останутся в памяти, и такого я больше не увижу. У Анатолия Васильевича я проработал сравнительно недолго и сыграл не так уж много ролей. Тем не менее, мне кажется, что именно тот слой лег на меня таким замечательным грузом, что до сих пор я чувствую все то, что получил от этого режиссера", - рассказывал Гафт.Были потом еще роли в разных театрах и среди них – восхитительный Граф Альмавива в спектакле "Женитьба Фигаро" в театре Сатиры, где его партнерами были Вера Васильева и Андрей Миронов.Родной домНо главным театральным домом Валентина Гафта стал "Современник", куда его пригласил Олег Ефремов, и где он работал с 1969 года и до конца своих дней.Список его ролей огромен и разнообразен. На сцене "Современника" Гафт играл героев в пьесах русских классиков – в "Обыкновенной истории" Гончарова, "Вишневом саде" и "Трех сестрах" Чехова, "Ревизоре" Гоголя, "Генрихе IV " Пиранделло, "Пигмалионе" Шоу. Участвовал в поставках по пьесам и прозе современников – в спектакле "Валентин и Валентина" Рощина, "Из записок Лопатина" Симонова.Гафт был актером, которому в равной степени удавались герои разные и даже прямо противоположные - храбрые гусары и ловкие хитрецы, отпетые преступники и рафинированные интеллигенты. И как говорил сам актер, ему на жизнь жаловаться не приходится. "Когда учился в Школе-студии, думал, что всю жизнь буду играть "кушать подано", и ведь как повезло!" - вспоминал Валентин Иосифович.Не в бровь, а в глазПомимо театра и кино, Гафт широко известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с Гафтом некоторые даже не разговаривали по несколько лет."Эпиграмма должна быть острой, честной, но с сильным преувеличением какой-то черты человека. Причем она пишется только на талантливого человека, неудачника грех высмеивать", - считал артист.Как утверждал сам Гафт, многие из эпиграмм, особенно злые и потому очень популярные, просто приписывались ему или цитировались не до конца, поэтому теряли смысл, заложенный автором.Последнее время Гафт меньше занимался сочинительством эпиграмм, а больше писал стихи и даже стал автором пьесы, которая была поставлена и шла на сцене "Современника" под названием "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". А сам актер выступил в этой постановке в роли Сталина.Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона 2017 - 2018. Идея этой поистине исповедальной работы принадлежит Валентину Иосифовичу и Саиду Багову, они также авторы пьесы и исполнители.

https://ria.ru/20200902/gaft-1576537679.html

https://ria.ru/20150902/1192400578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, валентин гафт, театр имени моссовета, ленком, эльдар рязанов, москва