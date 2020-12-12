https://ria.ru/20201212/fotosessiya-1588934991.html

Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото

Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото

Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:26

2020-12-12T18:26

2020-12-12T19:10

виктория (австралия)

австралия

мельбурн

в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. Австралийка вместе с семьей отправилась на смотровую площадку Борока в национальном парке Грампианс в штате Виктория на юге страны. Женщина позировала во время съемки, когда случайно соскочила с защитного ограждения и разбилась, упав с высоты около 80 метров. Тело 38-летней австралийки уже нашли и подняли. Для этого задействовали вертолет. Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20200215/1564802451.html

виктория (австралия)

австралия

мельбурн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире