https://ria.ru/20201212/fotosessiya-1588934991.html
Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото
Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото
Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:26
2020-12-12T18:26
2020-12-12T19:10
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. Австралийка вместе с семьей отправилась на смотровую площадку Борока в национальном парке Грампианс в штате Виктория на юге страны. Женщина позировала во время съемки, когда случайно соскочила с защитного ограждения и разбилась, упав с высоты около 80 метров. Тело 38-летней австралийки уже нашли и подняли. Для этого задействовали вертолет. Полиция начала проверку.
https://ria.ru/20200215/1564802451.html
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виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире