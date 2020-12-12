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Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото
Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото
Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:26
2020-12-12T19:10
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun. Австралийка вместе с семьей отправилась на смотровую площадку Борока в национальном парке Грампианс в штате Виктория на юге страны. Женщина позировала во время съемки, когда случайно соскочила с защитного ограждения и разбилась, упав с высоты около 80 метров. Тело 38-летней австралийки уже нашли и подняли. Для этого задействовали вертолет. Полиция начала проверку.
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виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

Женщина умерла, пытаясь подобрать позу для фото

18:26 12.12.2020 (обновлено: 19:10 12.12.2020)
 
© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жительница Мельбурна погибла, пытаясь подобрать позу для фотографии в горах, пишет The Sun.
Австралийка вместе с семьей отправилась на смотровую площадку Борока в национальном парке Грампианс в штате Виктория на юге страны. Женщина позировала во время съемки, когда случайно соскочила с защитного ограждения и разбилась, упав с высоты около 80 метров.
Тело 38-летней австралийки уже нашли и подняли. Для этого задействовали вертолет. Полиция начала проверку.
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