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Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.
2020-12-12T16:51
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Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
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видео, видео
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.
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Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт

16:51 12.12.2020
 
Читать ria.ru в
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.
Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
 
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