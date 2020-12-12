https://ria.ru/20201212/edkiy-satirik-i-predannyy-stsene-akter-umer-valentin-gaft-1588925685.html
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.
2020-12-12T16:51
2020-12-12T16:51
2020-12-12T16:51
видео
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Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
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РИА Новости
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Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
2020-12-12T16:51
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, видео
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.
2020-12-12T16:51
true
PT1M54S
Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность.