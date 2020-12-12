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В Ростовской области из-за гололеда столкнулись девять машин
В Ростовской области из-за гололеда столкнулись девять машин
Девять машин столкнулись на трассе между Ростовом и Азовом в Ростовской области из-за гололеда, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель управления РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:35
2020-12-12T11:35
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Девять машин столкнулись на трассе между Ростовом и Азовом в Ростовской области из-за гололеда, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону."На первом километре + 750 метров трассы "Ростов-Азов" столкнулись девять автомобилей, в том числе МАЗ, грузовая "Газель" и семь легковушек", - сказал собеседник агентства.Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда, добавил он.Как сообщала Госавтоинспекция в субботу утром, из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Полицейские просят водителей быть предельно осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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ростовская область, происшествия

В Ростовской области из-за гололеда столкнулись девять машин

11:35 12.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Девять машин столкнулись на трассе между Ростовом и Азовом в Ростовской области из-за гололеда, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
"На первом километре + 750 метров трассы "Ростов-Азов" столкнулись девять автомобилей, в том числе МАЗ, грузовая "Газель" и семь легковушек", - сказал собеседник агентства.
Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда, добавил он.
Как сообщала Госавтоинспекция в субботу утром, из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Полицейские просят водителей быть предельно осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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