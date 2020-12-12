https://ria.ru/20201212/dtp-1588893376.html

В Ростовской области из-за гололеда столкнулись девять машин

В Ростовской области из-за гололеда столкнулись девять машин

Девять машин столкнулись на трассе между Ростовом и Азовом в Ростовской области из-за гололеда, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель управления РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:35

2020-12-12T11:35

2020-12-12T11:35

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Девять машин столкнулись на трассе между Ростовом и Азовом в Ростовской области из-за гололеда, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону."На первом километре + 750 метров трассы "Ростов-Азов" столкнулись девять автомобилей, в том числе МАЗ, грузовая "Газель" и семь легковушек", - сказал собеседник агентства.Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда, добавил он.Как сообщала Госавтоинспекция в субботу утром, из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Полицейские просят водителей быть предельно осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия