Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/donbass-1588918660.html
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине военного автомобиля у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:26
2020-12-12T15:26
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf73ba32579a6b080b97d5b70acc8cc.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине военного автомобиля у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики используют противотанковые мины для минирования дорог в Донбассе вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."Вчера вечером в районе населённого пункта Мироновский (под контролем Киева, - ред.) на противотанковой мине ТМ-62 подорвался автомобиль "Урал" 59-ой отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что автомобиль вез стройматериалы для оборудования новых позиций. По данным Народной милиции, один украинский военнослужащий получил ранение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/plan-1588796805.html
донбасс
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c95cb67c37cf5ab1ae97348b91311856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР

15:26 12.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной в Луганской области
Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине военного автомобиля у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики используют противотанковые мины для минирования дорог в Донбассе вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.
"Вчера вечером в районе населённого пункта Мироновский (под контролем Киева, - ред.) на противотанковой мине ТМ-62 подорвался автомобиль "Урал" 59-ой отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что автомобиль вез стройматериалы для оборудования новых позиций. По данным Народной милиции, один украинский военнослужащий получил ранение.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 16:11Сказано в эфире
План "Болтун". Украинский политик о плане "Б" Киева по Донбассу
 
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
15:18Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов
Лента новостейМолния