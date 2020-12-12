https://ria.ru/20201212/donbass-1588918660.html

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине военного автомобиля у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:26

2020-12-12T15:26

2020-12-12T15:26

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине военного автомобиля у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики используют противотанковые мины для минирования дорог в Донбассе вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."Вчера вечером в районе населённого пункта Мироновский (под контролем Киева, - ред.) на противотанковой мине ТМ-62 подорвался автомобиль "Урал" 59-ой отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что автомобиль вез стройматериалы для оборудования новых позиций. По данным Народной милиции, один украинский военнослужащий получил ранение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/plan-1588796805.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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донбасс, луганская народная республика, киев, в мире