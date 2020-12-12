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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/dobavki-1588924213.html
Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:37
2020-12-12T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv.Специалисты проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Участники регулярно вносили в него ряд сведений, в том числе информацию о питании и приеме пищевых добавок.Выяснилось, что у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения инфекцией был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.Ученые отмечают, что исследование носило наблюдательный характер, а для получения научного подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html
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коронавирус covid-19, в мире

Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19

16:37 12.12.2020
 
© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Depositphotos / Ronstik
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv.
Специалисты проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Участники регулярно вносили в него ряд сведений, в том числе информацию о питании и приеме пищевых добавок.
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Выяснилось, что у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения инфекцией был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.
Ученые отмечают, что исследование носило наблюдательный характер, а для получения научного подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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