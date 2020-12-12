https://ria.ru/20201212/dobavki-1588924213.html

Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19

Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19

Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T16:37

2020-12-12T16:37

2020-12-12T16:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv.Специалисты проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Участники регулярно вносили в него ряд сведений, в том числе информацию о питании и приеме пищевых добавок.Выяснилось, что у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения инфекцией был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.Ученые отмечают, что исследование носило наблюдательный характер, а для получения научного подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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коронавирус covid-19, в мире