https://ria.ru/20201212/dobavki-1588924213.html
Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:37
2020-12-12T16:37
2020-12-12T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv.Специалисты проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Участники регулярно вносили в него ряд сведений, в том числе информацию о питании и приеме пищевых добавок.Выяснилось, что у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения инфекцией был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.Ученые отмечают, что исследование носило наблюдательный характер, а для получения научного подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Употребление определенных пищевых добавок может снижать риск заражения коронавирусом у женщин. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv
.
Специалисты проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Участники регулярно вносили в него ряд сведений, в том числе информацию о питании и приеме пищевых добавок.
Выяснилось, что у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения инфекцией был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.
Ученые отмечают, что исследование носило наблюдательный характер, а для получения научного подтверждения необходимы рандомизированные контролируемые исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.