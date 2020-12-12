https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html

Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова

Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова

Задержанные за кражу более 122 миллионов рублей со счетов клиентов "Сбербанка" украли деньги в том числе и у задержанного красноярского бизнесмена Анатолия... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:19

2020-12-12T18:19

2020-12-12T18:19

вячеслав быков

анатолий быков

сбербанк россии

красноярск

происшествия

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МОСКВА. 12 дек - РИА Новости. Задержанные за кражу более 122 миллионов рублей со счетов клиентов "Сбербанка" украли деньги в том числе и у задержанного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в краже более 122 миллионов рублей со счетов клиентов банка."Это те люди, которые у Быкова деньги украли", - сообщили в пресс-службе.В сентябре сообщалось, что красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счета пропало более 6 миллионов рублей. До этого адвокат Быкова сообщил, что со счета его подзащитного пропала крупная сумма денег, пока тот находился в СИЗО в Красноярске.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

красноярск

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вячеслав быков, анатолий быков, сбербанк россии, красноярск, происшествия