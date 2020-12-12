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Россия разрешила ввоз молочной продукции четырех белорусских предприятий
Россия разрешила ввоз молочной продукции четырех белорусских предприятий
Россельхознадзор с 14 декабря отменяет временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции еще четырех предприятий Белоруссии, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:50
2020-12-12T10:43
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
белоруссия
экономика
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Россельхознадзор с 14 декабря отменяет временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции еще четырех предприятий Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики."Одиннадцатого декабря состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Беларусь с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. С 14 декабря отменены ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с ПУП "Калинковичский молочный комбинат", а также творога и сухой молочной продукции с ОАО "Милкавита". С этой же даты разрешен ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля продукции ОАО "Брестский мясокомбинат" и ЗАО "Юнимит" – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Ранее, в ноябре-декабре, Россельхознадзор по итогам переговоров с белорусской стороной снял ограничения на поставки молочной и животноводческой продукции с ряда предприятий страны.Белоруссия - один из ведущих поставщиков молочной продукции в Россию, однако доля белорусских товаров варьируется в зависимости от вида продуктов. Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт белорусских молока и сливок в Россию в 2019 году составил 203,457 тысячи тонн - страна занимает первое место по поставкам с долей 78,8% в общем объеме импорта данной продукции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), белоруссия, экономика

Россия разрешила ввоз молочной продукции четырех белорусских предприятий

09:50 12.12.2020 (обновлено: 10:43 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Россельхознадзор с 14 декабря отменяет временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции еще четырех предприятий Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.
"Одиннадцатого декабря состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Беларусь с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. С 14 декабря отменены ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с ПУП "Калинковичский молочный комбинат", а также творога и сухой молочной продукции с ОАО "Милкавита". С этой же даты разрешен ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля продукции ОАО "Брестский мясокомбинат" и ЗАО "Юнимит" – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Александр Субботин и Сергей Данкверт договорились об отмене ограничений на поставки продукции с четырёх белорусских...

Опубликовано Alexandra Isaeva Пятница, 11 декабря 2020 г.
Ранее, в ноябре-декабре, Россельхознадзор по итогам переговоров с белорусской стороной снял ограничения на поставки молочной и животноводческой продукции с ряда предприятий страны.
Белоруссия - один из ведущих поставщиков молочной продукции в Россию, однако доля белорусских товаров варьируется в зависимости от вида продуктов. Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт белорусских молока и сливок в Россию в 2019 году составил 203,457 тысячи тонн - страна занимает первое место по поставкам с долей 78,8% в общем объеме импорта данной продукции.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)БелоруссияЭкономика
 
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