https://ria.ru/20201212/belorussiya-1588882990.html

Россия разрешила ввоз молочной продукции четырех белорусских предприятий

Россия разрешила ввоз молочной продукции четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор с 14 декабря отменяет временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции еще четырех предприятий Белоруссии, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:50

2020-12-12T09:50

2020-12-12T10:43

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

белоруссия

экономика

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Россельхознадзор с 14 декабря отменяет временные ограничения на ввоз отдельных видов молочной продукции еще четырех предприятий Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики."Одиннадцатого декабря состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Беларусь с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. С 14 декабря отменены ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с ПУП "Калинковичский молочный комбинат", а также творога и сухой молочной продукции с ОАО "Милкавита". С этой же даты разрешен ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля продукции ОАО "Брестский мясокомбинат" и ЗАО "Юнимит" – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Ранее, в ноябре-декабре, Россельхознадзор по итогам переговоров с белорусской стороной снял ограничения на поставки молочной и животноводческой продукции с ряда предприятий страны.Белоруссия - один из ведущих поставщиков молочной продукции в Россию, однако доля белорусских товаров варьируется в зависимости от вида продуктов. Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт белорусских молока и сливок в Россию в 2019 году составил 203,457 тысячи тонн - страна занимает первое место по поставкам с долей 78,8% в общем объеме импорта данной продукции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), белоруссия, экономика