https://ria.ru/20201212/amerika-1588816131.html

"Это разорвет США на части": женщине достанется половина бывшей державы

"Это разорвет США на части": женщине достанется половина бывшей державы

Уважаемые читатели! РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:00

2020-12-12T08:56

камала харрис

джо байден

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575752022_201:370:2193:1491_1920x0_80_0_0_9b77fb6b5bc204e3e95b80bc05c43774.jpg

Уважаемые читатели!В жизни крупнейшей ядерной державы почти синхронно случились две новости. Во-первых, журнал Time назвал человека года. Вернее, людей года. Этими людьми внезапно не стали работники системы здравоохранения, принявшие на себя удар пандемии и заплатившие за свой подвиг в одной только Америке тысячами (это не преувеличение, а факт) собственных жизней. Этими людьми стали еще-не-до-конца победители президентской гонки в США Джо Байден и Камала Харрис — как люди, "изменяющие американскую историю".Они вошли в число людей года парой, что необычно (прежде вице-президентов к президентам-триумфаторам ни разу не добавляли) — но как минимум прозорливо: тот факт, что Байден на момент занятия должности будет уже два года как за пределами средней продолжительности мужской жизни в США, заставляет редакторов журнала довольно цинично смотреть в будущее.Тезис "фактически мы выбираем Камалу" довольно активно продвигался в последние недели избирательной кампании среди целевой аудитории — так что первая в истории Америки "тандемократия" просто на официозном уровне зацементирована СМИ.Во-вторых — Верховный суд США отказался рассматривать иск генпрокурора штата Техас о признании недействительными выборов в четырех ключевых штатах, обеспечивших победу Байдену — Харрис. К иску Техаса ранее присоединились 17 других штатов США и 100 конгрессменов.То есть Байден и Харрис, судя по всему, в начале следующего года все-таки въедут в Белый дом — но въедут вопреки согласию Техаса, Миссури, Алабамы, Арканзаса, Флориды, Индианы, Канзаса, Луизианы, Миссисипи, Монтаны, Небраски, Северной Дакоты, Оклахомы, Южной Каролины, Южной Дакоты, Теннесси, Юты и Западной Вирджинии.Любопытно, что эта история в ведущих американских СМИ отображалась изначально парадоксальным образом — обычным для современной западной медиасферы: сам иск был закопан куда-то под груды других новостей, зато новость о его отклонении стала передовицей.Накануне решения ответ властей четырех штатов на иск Техаса прозвучал в медиа куда громче, чем новость о самом иске: "Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин в четверг призвали Верховный суд США отклонить иск, поданный Техасом и поддержанный Дональдом Трампом с целью обесценить победу Джо Байдена, заявив, что это дело не имеет фактических или юридических оснований и содержит "фальшивые" утверждения. "Техас в ходе этого разбирательства просит этот суд пересмотреть массу необоснованных заявлений о проблемах с выборами, которые уже были рассмотрены и отклонены этим судом и другими судами", — заявил Джош Шапиро, генеральный прокурор Демократической партии Пенсильвании".Сам техасский иск указывал, напомним, на то, что перечисленные штаты оперативно и незаконно (с точки зрения истца) переписали свои законодательства о выборах для того, чтобы обеспечить максимально благоприятные возможности для победы Байдена — Харрис. Демократические ресурсы (скажем, The New York Times) накануне решения отмечали, что речь изначально шла исключительно о попытках республиканцев не переиграть ситуацию всерьез, а просто набрать себе очки на окончательно проигранной партии: "У этого халтурного и безрассудного иска нет серьезных шансов на успех. Поддержка Техаса погрузит страну в ужасный хаос, за которым обязательно последует насилие... Лишь зная о неизбежном поражении, республиканские чиновники чувствуют себя комфортно, продвигаясь вперед с инициативой, которая в случае успеха разорвет Соединенные Штаты на части. Они позволяют себе играть в политику с конституционным правительством, зная, что Верховный суд не собирается рисковать всем ради Трампа"....Реальность несколько более сурова. Речь не идет только об играх в политику. Да, со стороны чиновников штатов, возможно, это и была именно "имитация протеста". Однако есть (и никуда не делись) совершенно реальные миллионы трампистов, которые продолжают собираться на митинги в поддержку своего кандидата — за которого проголосовали более 70 миллионов американцев, больше, чем когда-либо голосовали до того за какого бы то ни было кандидата в президенты США, включая Обаму, Буша и Клинтона. И, несмотря на успокоительное журчание Дж. Байдена о том, что он намерен "быть президентом всех американцев", антагонизм между этими миллионами (и штатами, которые они населяют) и теми, кто проголосовал за байдено-харрисовский тандем, не может уменьшиться по определению.Если только, конечно, Байден не начнет в конечном итоге осуществлять ту же политику, которую до него осуществлял Трамп. Отчасти, кстати, преемственность налицо, особенно во внешней политике. Во всяком случае, никаких дружелюбных сигналов о том, что торговая война с Китаем вот-вот закончится, пока не поступало — более того, СМИ Демпартии скорее начали дополнительную информационную антикитайскую накачку. Касательно Ирана The Washington Post — один из рупоров демократов — сообщает, что объявить о намерениях восстановить отмененную Трампом ядерную сделку проще, чем реально ее восстановить. Иран-то не сидел все это время ровно, ожидая, пока на смену плохим парням в Вашингтоне придут хорошие, и увеличил свои запасы обедненного урана в 12 раз сверх лимита, предусмотренного сделкой 2015 года. Кстати, убийство ведущего иранского физика тоже не очень поспособствовало миролюбию исламской республики. Внутри США (а американцы все-таки куда больше заняты по-прежнему внутренней повесткой) заштопывать пропасть между двумя половинами нации будет еще сложнее. Достаточно почитать неотфильтрованные реакции демократических деятелей на республиканский "техасский демарш".Ведущая MSNBC Эл Шрептон назвала иск Техаса "чисто расистской попыткой лишить черных избирателей их прав".Пенсильвания обвинила Техас в "мятежном поведении".Верховный суд, конечно, принял ожидаемое решение — но вне зависимости от того, смирятся ли с ним власти "мятежных штатов", уровень внутренней враждебности не понизится — потому что за каждой из сторон стоит целая пачка чертовски реальных интересов, входящих в прямое противоречие с интересами другой. Самое главное: Байден и Харрис выехали, по большому счету, на том, что сумели сплавить в один шаткий альянс "глубинное государство" (с его гешефтами), медиамонополии (с их нелюбовью к трамповскому национализму) и коалицию меньшинств (с их желанием переиграть социальную ситуацию по справедливости, то есть в свою пользу).И после того, как юридическая битва за Белый дом окончательно выиграна, Байдену и Харрис предстоит доказать, что они действительно "изменяют американскую историю".Байдено-харрисовская победа никак не отменяет в первую очередь социальных противоречий — например, тот факт, что на одном только коронавирусе сверхбогатые американцы еще сильнее разбогатели, а небогатые — обеднели. И перед Байденом (ну или Харрис, если в итоге Белый дом достанется ей по наследству) стоит крайне тяжелый выбор:С высокой вероятностью администрация Харрис/Байдена будет именно имитировать беспристрастное ущемление всех привилегированных — отчего, как обычно, достанется тающему белому американскому миддл-классу. Это и в собственных интересах Харрис: весьма вероятно, что даже при живом Байдене на следующие выборы локомотивом демократов пойдет она, и ей куда комфортнее будет управлять, по выражению The Guardian, "пост-белой Америкой". А это значит, что оставшуюся "белую" Америку, примерно полстраны, надо будет додавить — без возможности ее возврата к власти.Эта ветхая "белая" (хотя на самом деле она тоже разноцветная, просто консервативная) половина страны, надо думать, отлично это понимает — и потому она приложила в последние месяцы все усилия, чтобы не допустить к власти нынешних триумфаторов.Но ее схватка с "вашингтонским болотом" проиграна.И теперь встает вопрос: точно ли на этом все? Действительно ли демонстративно и многократно униженные трамписты разойдутся ждать своей участи?Сказать весьма трудно.Но колонка в "Нью-Йорк Таймс", процитированная выше, содержит в себе некоторый подспудный испуг: а что если этот раскол — не игровой, а настоящий? Что если у республиканцев все это действительно всерьез?И что если Соединенные Штаты действительно разорвет на части?

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/ssha-1588716261.html

https://ria.ru/20201211/tekhas-1588813197.html

https://ria.ru/20201210/biden-1588529322.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

камала харрис, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы