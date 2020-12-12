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В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
МИД Абхазии подверг критике выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами грузинского парламента нового созыва, в котором она назвала... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:41
2020-12-12T15:41
саломе зурабишвили
мид абхазии
гулрыпшский район
москва
грузия
в мире
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СУХУМ, 12 дек – РИА Новости. МИД Абхазии подверг критике выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами грузинского парламента нового созыва, в котором она назвала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.Ранее Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность поиска новых путей сближения с Абхазией и Южной Осетией и диалога с Россией, назвав при этом данный подход решением замороженных конфликтов и победы над "оккупацией"."В ходе своего выступления в парламенте Грузии 11 декабря президент Грузии Зурабишвили выступила с призывом к поиску новых подходов для сближения "с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах". По ее убеждению, Грузия должна "искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении на сайте абхазского МИД.В МИД уточнили, что для Абхазии остается загадкой новизна данных подходов и каким образом предполагается их реализация. "На эту тему президент Грузии подробно высказываться не стала", - подчеркивается в заявлении.При этом в пресс-службе ведомства отметили, что если бы в Грузии действительно появилась заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать желание изменить прежнюю политику в отношении Абхазии, то новые подходы должны были бы прежде всего проявиться на площадке Женевских дискуссий. "Но, как показал прошедший на днях 51-й раунд МЖД, к такому переосмыслению своей политики Грузия пока не готова. В противном случае грузинская сторона проявила бы более конструктивную позицию и не стала бы упорствовать в согласовании документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией", - заявили в МИД.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20200117/1563519629.html
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гулрыпшский район
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грузия
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саломе зурабишвили, мид абхазии, гулрыпшский район, москва, грузия, в мире

В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии

15:41 12.12.2020
 
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 дек – РИА Новости. МИД Абхазии подверг критике выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами грузинского парламента нового созыва, в котором она назвала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.
Ранее Зурабишвили во время выступления на первом заседании новоизбранного парламента подчеркнула важность поиска новых путей сближения с Абхазией и Южной Осетией и диалога с Россией, назвав при этом данный подход решением замороженных конфликтов и победы над "оккупацией".
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"В ходе своего выступления в парламенте Грузии 11 декабря президент Грузии Зурабишвили выступила с призывом к поиску новых подходов для сближения "с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах". По ее убеждению, Грузия должна "искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении на сайте абхазского МИД.
В МИД уточнили, что для Абхазии остается загадкой новизна данных подходов и каким образом предполагается их реализация. "На эту тему президент Грузии подробно высказываться не стала", - подчеркивается в заявлении.
При этом в пресс-службе ведомства отметили, что если бы в Грузии действительно появилась заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать желание изменить прежнюю политику в отношении Абхазии, то новые подходы должны были бы прежде всего проявиться на площадке Женевских дискуссий. "Но, как показал прошедший на днях 51-й раунд МЖД, к такому переосмыслению своей политики Грузия пока не готова. В противном случае грузинская сторона проявила бы более конструктивную позицию и не стала бы упорствовать в согласовании документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией", - заявили в МИД.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Саломе ЗурабишвилиМИД АбхазииГулрыпшский районМоскваГрузияВ мире
 
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