https://ria.ru/20201211/zhivotnovody-1588713511.html

Любимов: рязанские животноводы добились прекрасных результатов

Любимов: рязанские животноводы добились прекрасных результатов

Рязанские животноводы показали в этом году прекрасные результаты, впервые в истории региона доля молока высшего сорта превысила 90%, сказал губернатор области... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:20

2020-12-11T09:20

2020-12-11T09:20

рязанская область

николай любимов

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Рязанские животноводы показали в этом году прекрасные результаты, впервые в истории региона доля молока высшего сорта превысила 90%, сказал губернатор области Николай Любимов, комментируя результаты работы отрасли в этом году.По данным облправительства, с начала года в хозяйствах всех категорий Рязанской области получено 472 тысячи тонн молока, что превышает показатель за аналогичный период 2019 года на 51 тысячу тонн или 12,2%. Основными производителями являются сельскохозяйственные предприятия, где надоено 424 тысячи тонн. Это на 14,3% больше результатов прошлого года.Максимальные объемы молока получены в организациях Рязанского (68 тысяч тонн), Шацкого (48 тысяч тонн), Рыбновского (45 тысяч тонн), Пителинского (39 тысяч тонн) и Александро-Невского (35 тысяч тонн) районов. Средний надой от коровы составил 7267 килограммов, что на 405 килограммов больше, чем годом ранее. Лидерами среди районов по этому показателю являются Касимовский – 8814 килограммов на корову, Пителинский – 8435 килограммов, Пронский – 8281 килограмм, Рязанский – 8063 килограмма и Шацкий – 7930 килограммов.По словам губернатора, в этом году существенно выросло не только количество, но и качество производимого сырого молока."Доля молока высшего сорта в 2020 году превысила 90%. Такого в истории рязанского животноводства еще не было никогда. Наши животноводы демонстрируют прекрасные результаты. И заслуживают слов благодарности за качественно проделанную работу. Теперь важно не снижать планку", – отметил Любимов.

https://ria.ru/20201210/lyubimov-1588667825.html

https://ria.ru/20201207/volontery-1588116875.html

рязанская область

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николай любимов, рязанская область, экономика