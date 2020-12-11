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Липецкая область
https://ria.ru/20201211/zhile-1588744573.html
До 2025 года в Липецке расселят 122 аварийных дома
До 2025 года в Липецке расселят 122 аварийных дома
до 2025 года в Липецке предполагается расселить 122 аварийных дома, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:38
2020-12-11T12:38
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. до 2025 года в Липецке предполагается расселить 122 аварийных дома, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 2,6 миллиарда рублей.По словам Артамонова, в этом году в новые квартиры переехали порядка 429 горожан, .в следующем году новое жилье получат еще 400 жителей Липецка.Программа расселения аварийного и ветхого жилья действует в регионе с 2019 года. Всего за этот период 848 человек въехали в новые квартиры.Глава региона отметил, что в 2021 году власти продолжат расселять липчан из жилья, признанного аварийным в 2012-2014 годах. Для этого городская администрация заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома в новом микрорайоне "Европейский", где создаётся вся необходимая инфраструктура, в частности, ясли и детский сад, строится новая школа.
https://ria.ru/20201210/remont-1588582752.html
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игорь артамонов, жилье

До 2025 года в Липецке расселят 122 аварийных дома

12:38 11.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. до 2025 года в Липецке предполагается расселить 122 аварийных дома, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 2,6 миллиарда рублей.
По словам Артамонова, в этом году в новые квартиры переехали порядка 429 горожан, .в следующем году новое жилье получат еще 400 жителей Липецка.
Программа расселения аварийного и ветхого жилья действует в регионе с 2019 года. Всего за этот период 848 человек въехали в новые квартиры.
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Глава региона отметил, что в 2021 году власти продолжат расселять липчан из жилья, признанного аварийным в 2012-2014 годах. Для этого городская администрация заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома в новом микрорайоне "Европейский", где создаётся вся необходимая инфраструктура, в частности, ясли и детский сад, строится новая школа.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
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