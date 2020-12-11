https://ria.ru/20201211/zhile-1588744573.html

До 2025 года в Липецке расселят 122 аварийных дома

До 2025 года в Липецке расселят 122 аварийных дома

до 2025 года в Липецке предполагается расселить 122 аварийных дома, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:38

2020-12-11T12:38

2020-12-11T12:38

липецкая область

игорь артамонов

жилье

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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. до 2025 года в Липецке предполагается расселить 122 аварийных дома, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 2,6 миллиарда рублей.По словам Артамонова, в этом году в новые квартиры переехали порядка 429 горожан, .в следующем году новое жилье получат еще 400 жителей Липецка.Программа расселения аварийного и ветхого жилья действует в регионе с 2019 года. Всего за этот период 848 человек въехали в новые квартиры.Глава региона отметил, что в 2021 году власти продолжат расселять липчан из жилья, признанного аварийным в 2012-2014 годах. Для этого городская администрация заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома в новом микрорайоне "Европейский", где создаётся вся необходимая инфраструктура, в частности, ясли и детский сад, строится новая школа.

https://ria.ru/20201210/remont-1588582752.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жилье