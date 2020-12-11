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За здоровьем беременных с COVID-19 на Урале будут следить удаленно
За здоровьем беременных с COVID-19 на Урале будут следить удаленно
Беременные жительницы Свердловской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, смогут сообщать врачам о состоянии своего... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
хорошие новости
хорошие новости
свердловская область
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Беременные жительницы Свердловской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, смогут сообщать врачам о состоянии своего здоровья и самочувствии с помощью электронного дневника. Для этого пациенткам нужно получить доступ к сервису через мобильные уведомления и личный кабинет "АИСТ_СМАРТ", сообщается на информационном портале региона. После оформления дневника его данные автоматически передаются участковому врачу, руководителю медицинской организации ведения беременности, а также врачам в акушерский дистанционный консультативный центр на базе ОДКБ.Заполнять данные нужно от одного до трех раз в сутки, в зависимости от текущего состояния и самочувствия. Подключившимся к сервису "Дневник самоконтроля" будут приходить уведомления с разноцветными обозначениями параметров: красный цвет означает отклонение от нормы, зеленый — соответствие норме."Каждый случай выявления COVID-19 у беременных берется на контроль. Если же заболевание протекает бессимптомно, состояние стабильное и пациентка, например, отказывается от госпитализации по каким-либо причинам, то беременная проходит лечение на дому, полностью следуя назначениям лечащего врача и под контролем состояния посредством телефонных патронажей. Сейчас в помощь таким пациентам запущен сервис "электронного дневник самоконтроля", данные которого врачи могут видеть и контролировать в автоматическом режиме", — рассказал заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.Подобный проект также был реализован в Москве для взрослых пациентов, но для беременных женщин с подтвержденным COVID-19 такой сервис доступен только на территории Свердловской области.
https://ria.ru/20201205/prilozhenie-1587567062.html
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хорошие новости, свердловская область

За здоровьем беременных с COVID-19 на Урале будут следить удаленно

08:00 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина смотрит урок на экране ноутбука
Женщина смотрит урок на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Беременные жительницы Свердловской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, смогут сообщать врачам о состоянии своего здоровья и самочувствии с помощью электронного дневника.
Для этого пациенткам нужно получить доступ к сервису через мобильные уведомления и личный кабинет "АИСТ_СМАРТ", сообщается на информационном портале региона. После оформления дневника его данные автоматически передаются участковому врачу, руководителю медицинской организации ведения беременности, а также врачам в акушерский дистанционный консультативный центр на базе ОДКБ.
Заполнять данные нужно от одного до трех раз в сутки, в зависимости от текущего состояния и самочувствия. Подключившимся к сервису "Дневник самоконтроля" будут приходить уведомления с разноцветными обозначениями параметров: красный цвет означает отклонение от нормы, зеленый — соответствие норме.
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"Каждый случай выявления COVID-19 у беременных берется на контроль. Если же заболевание протекает бессимптомно, состояние стабильное и пациентка, например, отказывается от госпитализации по каким-либо причинам, то беременная проходит лечение на дому, полностью следуя назначениям лечащего врача и под контролем состояния посредством телефонных патронажей. Сейчас в помощь таким пациентам запущен сервис "электронного дневник самоконтроля", данные которого врачи могут видеть и контролировать в автоматическом режиме", — рассказал заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.
Подобный проект также был реализован в Москве для взрослых пациентов, но для беременных женщин с подтвержденным COVID-19 такой сервис доступен только на территории Свердловской области.
 
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