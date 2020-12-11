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Пермский край покроет аграриям треть биржевых затрат на удобрения
Пермский край покроет аграриям треть биржевых затрат на удобрения
Власти Пермского края со следующего года будут компенсировать сельхозпроизводителям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:02
2020-12-11T17:02
дмитрий махонин
пермский край
экономика
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Пермского края со следующего года будут компенсировать сельхозпроизводителям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.О разработке новых мер господдержки аграриев на встрече с сельхозпроизводителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин, поясняет пресс-служба губернатора. Как отмечается в сообщении, в Пермском крае на развитие растениеводства в этом году были направлены почти 600 миллионов рублей, включая дополнительные меры поддержки: повышенную субсидию за прирост урожая зерновых и зернобобовых культур, а также возмещение стоимости новой техники. "Причем благодаря последней было закуплено в 2,5 раза больше техники, чем в прошлом году (266 единиц). Этому способствовало новое направление господдержки – субсидия 50% затрат на приобретение высокотехнологичных тракторов, комбайнов российского производства и 40 % – импортного", - уточняют в пресс-службе губернатора.По данным министерства сельского хозяйства Пермского края, в 2020 году в крае реализуется 45 инвестиционных проектов, общей стоимостью 1,7 миллиардов рублей. Инвестиции направлены на развитие молочного скотоводства – 1,3 миллиардов рублей, растениеводство – 348 миллионов рублей, на птицеводство – 177 миллионов рублей, мясное скотоводство – 83 миллионов рублей. "Эффект от реализации инвестпроектов позволит увеличить объемы производства молока на 44,3 тысячи тонн", -прогнозируют в ведомстве.В пресс-службе губернатора добавляют, что на данный момент в Пермском крае 16 инвестпроектов полностью выполнены – объекты введены в эксплуатацию и просубсидированы, еще 18 инвестпроектов будет реализовано до конце года. "В активной стадии строительства – объекты 11 проектов, субсидии которым будут предоставлены уже в 2021 году", - заключают в пресс-службе губернатора.
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дмитрий махонин, пермский край, экономика

Пермский край покроет аграриям треть биржевых затрат на удобрения

17:02 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Пермского края со следующего года будут компенсировать сельхозпроизводителям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
О разработке новых мер господдержки аграриев на встрече с сельхозпроизводителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин, поясняет пресс-служба губернатора.
"Правительство края сейчас готовит новый механизм субсидирования сельхозхозяйств, которые будут приобретать минеральные удобрения на бирже. Ожидаем, что уже с 2021 года сможем компенсировать 30% затрат на эти цели", - цитирует пресс-служба Махонина.
Как отмечается в сообщении, в Пермском крае на развитие растениеводства в этом году были направлены почти 600 миллионов рублей, включая дополнительные меры поддержки: повышенную субсидию за прирост урожая зерновых и зернобобовых культур, а также возмещение стоимости новой техники. "Причем благодаря последней было закуплено в 2,5 раза больше техники, чем в прошлом году (266 единиц). Этому способствовало новое направление господдержки – субсидия 50% затрат на приобретение высокотехнологичных тракторов, комбайнов российского производства и 40 % – импортного", - уточняют в пресс-службе губернатора.
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По данным министерства сельского хозяйства Пермского края, в 2020 году в крае реализуется 45 инвестиционных проектов, общей стоимостью 1,7 миллиардов рублей. Инвестиции направлены на развитие молочного скотоводства – 1,3 миллиардов рублей, растениеводство – 348 миллионов рублей, на птицеводство – 177 миллионов рублей, мясное скотоводство – 83 миллионов рублей. "Эффект от реализации инвестпроектов позволит увеличить объемы производства молока на 44,3 тысячи тонн", -прогнозируют в ведомстве.
В пресс-службе губернатора добавляют, что на данный момент в Пермском крае 16 инвестпроектов полностью выполнены – объекты введены в эксплуатацию и просубсидированы, еще 18 инвестпроектов будет реализовано до конце года. "В активной стадии строительства – объекты 11 проектов, субсидии которым будут предоставлены уже в 2021 году", - заключают в пресс-службе губернатора.
 
Дмитрий МахонинПермский крайЭкономика
 
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