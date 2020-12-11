https://ria.ru/20201211/zaryadka-1588782247.html

Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

Пользователь WeChat поделился способами продлить жизнь аккумулятору смартфона. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:14

2020-12-11T15:14

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat поделился способами продлить жизнь аккумулятору смартфона.Он отметил, что многие совершают ошибки при зарядке телефона. Чтобы аккумулятор устройства работал как можно дольше, автор поста предложил придерживаться нескольких простых правил.Автор поста также объяснил, из-за чего аккумулятор смартфона может быстро разряжаться.В частности, этому способствуют открытые приложения, требующие оперативной памяти гаджета. Речь идет о таких программах, как клавиатура, будильник, обеспечивающие безопасность устройства приложения и так далее. Мессенджеры тоже рекомендуется отключать, чтобы освободить оперативную память и снизить потребление энергии.Среди программ, поглощающих заряд смартфона, также можно перечислить автозапускаемые приложения: программное обеспечение управления устройством, трояны и вирусы.К быстрой разрядке телефона также приводят включенные Bluetooth и GPS. Особо стоит обратить внимание на Wi-Fi, если он не подключен к сети. В таком случае устройство будет искать свободную сеть и быстрее разряжать аккумулятор.Еще одной логичной причиной, поглощающей заряд устройства, может стать частая разблокировка экрана для проверки наличия сообщений."Чтобы как можно дольше сохранить заряд аккумулятора, воспитывайте в себе привычку не хвататься за телефон при каждом удобном случае", — подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201211/samsung-1588734772.html

https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html

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