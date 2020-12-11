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Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона
Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона
Пользователь WeChat поделился способами продлить жизнь аккумулятору смартфона. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:14
2020-12-11T17:48
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat поделился способами продлить жизнь аккумулятору смартфона.Он отметил, что многие совершают ошибки при зарядке телефона. Чтобы аккумулятор устройства работал как можно дольше, автор поста предложил придерживаться нескольких простых правил.Автор поста также объяснил, из-за чего аккумулятор смартфона может быстро разряжаться.В частности, этому способствуют открытые приложения, требующие оперативной памяти гаджета. Речь идет о таких программах, как клавиатура, будильник, обеспечивающие безопасность устройства приложения и так далее. Мессенджеры тоже рекомендуется отключать, чтобы освободить оперативную память и снизить потребление энергии.Среди программ, поглощающих заряд смартфона, также можно перечислить автозапускаемые приложения: программное обеспечение управления устройством, трояны и вирусы.К быстрой разрядке телефона также приводят включенные Bluetooth и GPS. Особо стоит обратить внимание на Wi-Fi, если он не подключен к сети. В таком случае устройство будет искать свободную сеть и быстрее разряжать аккумулятор.Еще одной логичной причиной, поглощающей заряд устройства, может стать частая разблокировка экрана для проверки наличия сообщений."Чтобы как можно дольше сохранить заряд аккумулятора, воспитывайте в себе привычку не хвататься за телефон при каждом удобном случае", — подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201211/samsung-1588734772.html
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Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

15:14 11.12.2020 (обновлено: 17:48 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкUSB-зарядка в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
USB-зарядка в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat поделился способами продлить жизнь аккумулятору смартфона.
Он отметил, что многие совершают ошибки при зарядке телефона. Чтобы аккумулятор устройства работал как можно дольше, автор поста предложил придерживаться нескольких простых правил.
  1. 1
    Чаще заряжать телефон. Это нужно делать всякий раз, когда есть такая возможность, даже если процесс займет всего несколько минут. Метод полной зарядки смартфона после его глубокой разрядки наносит вред аккумулятору, поэтому нужно стараться держать заряд телефона выше 50%.
  2. 2
    Не заряжать смартфон до 100% за один раз. Это снизит емкость аккумулятора и сократит срок его службы. Лучше всего снимать устройство, когда уровень заряда достигнет 98%. Если оставить смартфон до полной зарядки, это не приведет к взрыву гаджета, но ускорит износ аккумулятора.
  3. 3
    Не оставлять устройство на зарядке на всю ночь. Благодаря литий-ионным батарейкам современные телефоны отключаются от сети. Однако, как упоминалось выше, заряжать телефон до 100% не стоит. Особенно важно соблюдать это правило при использовании неоригинального зарядного устройства. В этом случае батарейка перегревается и гаджет может выйти из строя.
  4. 4
    Правильно обращаться с аккумулятором. Не рекомендуется активно использовать устройство во время зарядки, поскольку это наносит большой вред батарейке. Следует также избегать длительного простоя смартфона без зарядки.
"Если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, то рекомендуется отключить его с зарядом на уровне 50%", — пишет пользователь.
Автор поста также объяснил, из-за чего аккумулятор смартфона может быстро разряжаться.
В частности, этому способствуют открытые приложения, требующие оперативной памяти гаджета. Речь идет о таких программах, как клавиатура, будильник, обеспечивающие безопасность устройства приложения и так далее. Мессенджеры тоже рекомендуется отключать, чтобы освободить оперативную память и снизить потребление энергии.
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Среди программ, поглощающих заряд смартфона, также можно перечислить автозапускаемые приложения: программное обеспечение управления устройством, трояны и вирусы.
К быстрой разрядке телефона также приводят включенные Bluetooth и GPS. Особо стоит обратить внимание на Wi-Fi, если он не подключен к сети. В таком случае устройство будет искать свободную сеть и быстрее разряжать аккумулятор.
Еще одной логичной причиной, поглощающей заряд устройства, может стать частая разблокировка экрана для проверки наличия сообщений.
"Чтобы как можно дольше сохранить заряд аккумулятора, воспитывайте в себе привычку не хвататься за телефон при каждом удобном случае", — подытоживает автор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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