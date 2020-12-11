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Захарова рассказала, о какой работе мечтала
Захарова рассказала, о какой работе мечтала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что для нее в свое время стало большой трагедией то, что она не смогла заняться китайским... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:18
2020-12-11T20:44
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мгимо
китай
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что для нее в свое время стало большой трагедией то, что она не смогла заняться китайским направлением.Отец Захаровой долгое время работал секретарем и советником по культуре посольств СССР и России в Китае, поэтому она начинала учить китайский язык еще в школе в Китае, потом продолжила его изучение в институте."Я захотела заниматься азиатским направлением, хотела стать профессионалом в этом… Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия - потому что когда ты пять лет в институте готовишься к работе на китайском направлении, учишь язык, изучаешь страну... Я участвовала в большом количестве внеинституских мероприятий, посвященных Китаю. У меня даже публикации были. А потом вдруг приходишь, и оказывается, что нет вакансий на этом направлении. И приходится эту пятилетнюю мечту как-то трансформировать. Или себя трансформировать", - рассказала Захарова в интервью группе "ВКонтакте" "Большая перемена".По ее словам, когда она пришла на работу в МИД, ей, учитывая ее журналистское образование МГИМО, предложили заняться информационной работой."Я задала сама себе вопрос: а как же эти пять лет изучения Китая, китайского языка? Как же мечта?.. Мне казалось это неправильным - мечту оставлять нереализованной… подумала, посоветовалась, поговорила и решила, что это станет воплощено - все, что у меня есть - в сфере моих научных интересов… Защитила диссертацию, посвященную Китаю", - рассказала официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20201211/karera-1588825746.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, китай, ссср

Захарова рассказала, о какой работе мечтала

19:18 11.12.2020 (обновлено: 20:44 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что для нее в свое время стало большой трагедией то, что она не смогла заняться китайским направлением.
Отец Захаровой долгое время работал секретарем и советником по культуре посольств СССР и России в Китае, поэтому она начинала учить китайский язык еще в школе в Китае, потом продолжила его изучение в институте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Я захотела заниматься азиатским направлением, хотела стать профессионалом в этом… Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия - потому что когда ты пять лет в институте готовишься к работе на китайском направлении, учишь язык, изучаешь страну... Я участвовала в большом количестве внеинституских мероприятий, посвященных Китаю. У меня даже публикации были. А потом вдруг приходишь, и оказывается, что нет вакансий на этом направлении. И приходится эту пятилетнюю мечту как-то трансформировать. Или себя трансформировать", - рассказала Захарова в интервью группе "ВКонтакте" "Большая перемена".
По ее словам, когда она пришла на работу в МИД, ей, учитывая ее журналистское образование МГИМО, предложили заняться информационной работой.
"Я задала сама себе вопрос: а как же эти пять лет изучения Китая, китайского языка? Как же мечта?.. Мне казалось это неправильным - мечту оставлять нереализованной… подумала, посоветовалась, поговорила и решила, что это станет воплощено - все, что у меня есть - в сфере моих научных интересов… Защитила диссертацию, посвященную Китаю", - рассказала официальный представитель МИД РФ.
Сергей Лавров, Дженнифер Псаки, Мария Захарова и Джон Керри после переговоров в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МГИМОКитайСССР
 
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