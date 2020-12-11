https://ria.ru/20201211/zakharova-1588841934.html

Захарова рассказала, о какой работе мечтала

Захарова рассказала, о какой работе мечтала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что для нее в свое время стало большой трагедией то, что она не смогла заняться китайским... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T19:18

2020-12-11T19:18

2020-12-11T20:44

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мгимо

китай

ссср

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что для нее в свое время стало большой трагедией то, что она не смогла заняться китайским направлением.Отец Захаровой долгое время работал секретарем и советником по культуре посольств СССР и России в Китае, поэтому она начинала учить китайский язык еще в школе в Китае, потом продолжила его изучение в институте."Я захотела заниматься азиатским направлением, хотела стать профессионалом в этом… Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия - потому что когда ты пять лет в институте готовишься к работе на китайском направлении, учишь язык, изучаешь страну... Я участвовала в большом количестве внеинституских мероприятий, посвященных Китаю. У меня даже публикации были. А потом вдруг приходишь, и оказывается, что нет вакансий на этом направлении. И приходится эту пятилетнюю мечту как-то трансформировать. Или себя трансформировать", - рассказала Захарова в интервью группе "ВКонтакте" "Большая перемена".По ее словам, когда она пришла на работу в МИД, ей, учитывая ее журналистское образование МГИМО, предложили заняться информационной работой."Я задала сама себе вопрос: а как же эти пять лет изучения Китая, китайского языка? Как же мечта?.. Мне казалось это неправильным - мечту оставлять нереализованной… подумала, посоветовалась, поговорила и решила, что это станет воплощено - все, что у меня есть - в сфере моих научных интересов… Защитила диссертацию, посвященную Китаю", - рассказала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20201211/karera-1588825746.html

https://ria.ru/20201211/psaki-1588826184.html

россия

китай

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, китай, ссср