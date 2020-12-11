https://ria.ru/20201211/zakharova-1588829097.html
Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам
Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки к еженедельным брифингам. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:14
2020-12-11T18:14
2020-12-11T18:14
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки к еженедельным брифингам."Вы знаете, для меня главное - чтобы у меня материал был готов. Главное, чтобы я знала, как отвечать на вопросы. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно всю неделю читать информационные сводки, нужно читать материалы, которые присылают наши посольства, нужно слушать то, что говорит министр иностранных дел России", - сказала Захарова в ходе "Диалога на равных", который транслировался на странице "Большой перемены" (всероссийского конкурса для школьников) в соцсети "ВКонтакте".Она также отметила, что нужно слушать, что говорят представители руководства России, президент и представители других ветвей власти и других ведомств по международным отношениям. Кроме того, по словам представителя МИД, необходимо понимать, какие темы заинтересуют журналистов. "То есть какие темы сейчас являются топовыми, какие вопросы могут возникнуть", - добавила Захарова.По ее словам, брифинги не являются для нее проблемой. "Я не чувствую себя неорганично, когда веду брифинги", - заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20201211/karera-1588825746.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество