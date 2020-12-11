Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/zakharova-1588829097.html
Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам
Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки к еженедельным брифингам. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:14
2020-12-11T18:14
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки к еженедельным брифингам."Вы знаете, для меня главное - чтобы у меня материал был готов. Главное, чтобы я знала, как отвечать на вопросы. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно всю неделю читать информационные сводки, нужно читать материалы, которые присылают наши посольства, нужно слушать то, что говорит министр иностранных дел России", - сказала Захарова в ходе "Диалога на равных", который транслировался на странице "Большой перемены" (всероссийского конкурса для школьников) в соцсети "ВКонтакте".Она также отметила, что нужно слушать, что говорят представители руководства России, президент и представители других ветвей власти и других ведомств по международным отношениям. Кроме того, по словам представителя МИД, необходимо понимать, какие темы заинтересуют журналистов. "То есть какие темы сейчас являются топовыми, какие вопросы могут возникнуть", - добавила Захарова.По ее словам, брифинги не являются для нее проблемой. "Я не чувствую себя неорганично, когда веду брифинги", - заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20201211/karera-1588825746.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам

18:14 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях подготовки к еженедельным брифингам.
"Вы знаете, для меня главное - чтобы у меня материал был готов. Главное, чтобы я знала, как отвечать на вопросы. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно всю неделю читать информационные сводки, нужно читать материалы, которые присылают наши посольства, нужно слушать то, что говорит министр иностранных дел России", - сказала Захарова в ходе "Диалога на равных", который транслировался на странице "Большой перемены" (всероссийского конкурса для школьников) в соцсети "ВКонтакте".
Она также отметила, что нужно слушать, что говорят представители руководства России, президент и представители других ветвей власти и других ведомств по международным отношениям. Кроме того, по словам представителя МИД, необходимо понимать, какие темы заинтересуют журналистов. "То есть какие темы сейчас являются топовыми, какие вопросы могут возникнуть", - добавила Захарова.
По ее словам, брифинги не являются для нее проблемой. "Я не чувствую себя неорганично, когда веду брифинги", - заключила представитель МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 17:57
Захарова рассказала, как сделать первые шаги на дипломатической службе
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Греческий адвокат назвала дело россиянина Винника сфабрикованным
09:06Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
09:04В Москве еще 5890 человек вылечились COVID-19
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
Лента новостейМолния