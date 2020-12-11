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В Ялте полицейского и адвоката задержали за взятку
В Ялте полицейского и адвоката задержали за взятку
Врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:13
2020-12-11T15:13
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении врио замначальника следственного отдела УМВД России по г. Ялте, подозреваемого в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Также задержан адвокат, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.Следствием установлено, что взятку в 100 тысяч долларов дала иностранка, проверкой законности постановки на кадастр земельных участков которой занимался этот полицейский. Знакомый адвокат выступил посредником и передал ему деньги, после чего было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела."Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.По местам работы и жительства задержанных проведены обыски. Следствие готовится предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20201211/vzyatka-1588712821.html
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следственный комитет россии (ск рф), ялта, республика крым, происшествия

В Ялте полицейского и адвоката задержали за взятку

15:13 11.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении врио замначальника следственного отдела УМВД России по г. Ялте, подозреваемого в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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Также задержан адвокат, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.
Следствием установлено, что взятку в 100 тысяч долларов дала иностранка, проверкой законности постановки на кадастр земельных участков которой занимался этот полицейский. Знакомый адвокат выступил посредником и передал ему деньги, после чего было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
"Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.
По местам работы и жительства задержанных проведены обыски. Следствие готовится предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
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