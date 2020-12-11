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В КЧР рассказали об обстановке в селе Учкекен после взрыва
В КЧР рассказали об обстановке в селе Учкекен после взрыва
Обстановка в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии после взрыва спокойная, угрозы безопасности для местных жителей нет, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:33
2020-12-11T17:56
национальный антитеррористический комитет рф
рашид темрезов
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Обстановка в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии после взрыва спокойная, угрозы безопасности для местных жителей нет, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет."Ситуация находится под моим личным контролем. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения. Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности для местных жителей нет", - сказал Темрезов, слова которого приводит его пресс-служба.
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национальный антитеррористический комитет рф, рашид темрезов, происшествия

В КЧР рассказали об обстановке в селе Учкекен после взрыва

15:33 11.12.2020 (обновлено: 17:56 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии
Сотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Обстановка в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии после взрыва спокойная, угрозы безопасности для местных жителей нет, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет.
"Ситуация находится под моим личным контролем. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения. Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности для местных жителей нет", - сказал Темрезов, слова которого приводит его пресс-служба.
Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:22
Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии
 
Национальный антитеррористический комитет РФРашид ТемрезовПроисшествия
 
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