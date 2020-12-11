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Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь
Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь
Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:15
2020-12-11T17:57
национальный антитеррористический комитет рф
рашид темрезов
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет."Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование – все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние, как стабильное", - приводятся слова Темрезова в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.По его словам, пострадавшим сотрудникам и семьям будет оказана материальная помощь.
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национальный антитеррористический комитет рф, рашид темрезов, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)

Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь

15:15 11.12.2020 (обновлено: 17:57 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии
Сотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет.
Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:22
Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии
"Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование – все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние, как стабильное", - приводятся слова Темрезова в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.
По его словам, пострадавшим сотрудникам и семьям будет оказана материальная помощь.
Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 13:54
Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии
 
Национальный антитеррористический комитет РФРашид ТемрезовПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
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