Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь
15:15 11.12.2020 (обновлено: 17:57 11.12.2020)
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии
ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет.
"Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование – все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние, как стабильное", - приводятся слова Темрезова в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.
По его словам, пострадавшим сотрудникам и семьям будет оказана материальная помощь.