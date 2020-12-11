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Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь

Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь

Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:15

2020-12-11T15:15

2020-12-11T17:57

национальный антитеррористический комитет рф

рашид темрезов

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное, их семьям окажут материальную помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет."Что касается состояния здоровья пострадавших – всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование – все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние, как стабильное", - приводятся слова Темрезова в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.По его словам, пострадавшим сотрудникам и семьям будет оказана материальная помощь.

https://ria.ru/20201211/video-1588784265.html

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национальный антитеррористический комитет рф, рашид темрезов, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)