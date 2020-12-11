https://ria.ru/20201211/volontery-1588842351.html
Воронежские волонтеры получили от облдумы оборудование для колл-центра
Воронежские волонтеры получили от облдумы оборудование для колл-центра
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов передал волонтерам оборудование для колл-центра, который принимает звонки от нуждающихся в помощи... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:19
2020-12-11T19:19
2020-12-11T19:19
воронежская область
владимир нетесов
общероссийский народный фронт
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов передал волонтерам оборудование для колл-центра, который принимает звонки от нуждающихся в помощи жителей региона, сообщает в пятницу заксобрание.С просьбой предоставить дополнительную оргтехнику к Владимиру Нетёсову обратились сами добровольцы. Для более оперативной работы колл-центра, который занимается приемом звонков от граждан, а также обзвоном тех, кто может нуждаться в помощи, волонтерам необходимо оборудовать дополнительные рабочие места. Сейчас ежедневно в колл-центре дежурят 20 человек. Основная категория людей, с которыми они работают, – это граждане старше 65 лет и те, чей доход меньше прожиточного минимума. Списки таких граждан ребята получают в центрах соцзащиты, на сегодняшний день таких контактов около 18 тысяч.Владимир Нетёсов вместе с руководителем областного молодежного центра Марией Ковалёвой и руководителем регионального исполкома ОНФ в Воронежской области, координатором акции #МыВместе Никитой Пановым посмотрел, как организована работа центра. Они обсудили работу волонтеров-медиков, которые работают в "красных зонах" в медицинских учреждениях и как формируются наборы с продуктами первой необходимости для пожилых граждан. Затем Нетёсов пообщался с волонтерами, которые работают в колл-центре и непосредственно выезжают по адресатам.Председатель регионального парламента поблагодарил добровольцев за работу и поинтересовался, как к ним относятся сами воронежцы. Волонтеры заверили, что их встречают с благодарностью. При этом не всегда помощь нужна только с доставкой продуктов и медикаментов. Так, например, один мужчина попросил волонтеров помочь с разбором завалов после пожара в его квартире.Владимир Нетёсов передал волонтерам оргтехнику и заверил, что готов оказать любую помощь, если она понадобится. Он отметил, что волонтерское движение сформировано на основе патриотизма, и сегодня, когда страна столкнулась с общей проблемой – пандемией коронавируса, работа волонтеров неоценима."Нам очень важно оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, а главное, сохранить здоровье наших граждан. Добровольчество – это благородная и почетная миссия, которую сегодня выполняют многие воронежские студенты и просто неравнодушные люди. Своим ежедневным трудом они мотивируют и других протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Нетёсов.Он отметил, что в этой работе сейчас принимает участие вся Воронежская область, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти."Депутаты Воронежской областной думы в своих избирательных округах стараются оперативно откликаться на все просьбы. Наша задача – создать комфортные условия и для медицинских работников, потому что они сегодня "на передовой", - добавил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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владимир нетесов, общероссийский народный фронт, воронежская областная дума, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости.
Председатель Воронежской областной думы
Владимир Нетёсов передал волонтерам оборудование для колл-центра, который принимает звонки от нуждающихся в помощи жителей региона, сообщает в пятницу заксобрание.
С просьбой предоставить дополнительную оргтехнику к Владимиру Нетёсову
обратились сами добровольцы. Для более оперативной работы колл-центра, который занимается приемом звонков от граждан, а также обзвоном тех, кто может нуждаться в помощи, волонтерам необходимо оборудовать дополнительные рабочие места. Сейчас ежедневно в колл-центре дежурят 20 человек. Основная категория людей, с которыми они работают, – это граждане старше 65 лет и те, чей доход меньше прожиточного минимума. Списки таких граждан ребята получают в центрах соцзащиты, на сегодняшний день таких контактов около 18 тысяч.
Владимир Нетёсов вместе с руководителем областного молодежного центра Марией Ковалёвой и руководителем регионального исполкома ОНФ
в Воронежской области
, координатором акции #МыВместе Никитой Пановым посмотрел, как организована работа центра. Они обсудили работу волонтеров-медиков, которые работают в "красных зонах" в медицинских учреждениях и как формируются наборы с продуктами первой необходимости для пожилых граждан. Затем Нетёсов пообщался с волонтерами, которые работают в колл-центре и непосредственно выезжают по адресатам.
Председатель регионального парламента поблагодарил добровольцев за работу и поинтересовался, как к ним относятся сами воронежцы. Волонтеры заверили, что их встречают с благодарностью. При этом не всегда помощь нужна только с доставкой продуктов и медикаментов. Так, например, один мужчина попросил волонтеров помочь с разбором завалов после пожара в его квартире.
Владимир Нетёсов передал волонтерам оргтехнику и заверил, что готов оказать любую помощь, если она понадобится. Он отметил, что волонтерское движение сформировано на основе патриотизма, и сегодня, когда страна столкнулась с общей проблемой – пандемией коронавируса, работа волонтеров неоценима.
"Нам очень важно оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, а главное, сохранить здоровье наших граждан. Добровольчество – это благородная и почетная миссия, которую сегодня выполняют многие воронежские студенты и просто неравнодушные люди. Своим ежедневным трудом они мотивируют и других протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Нетёсов.
Он отметил, что в этой работе сейчас принимает участие вся Воронежская область, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти.
"Депутаты Воронежской областной думы в своих избирательных округах стараются оперативно откликаться на все просьбы. Наша задача – создать комфортные условия и для медицинских работников, потому что они сегодня "на передовой", - добавил Владимир Нетёсов.