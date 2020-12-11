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https://ria.ru/20201211/volodina-1588730452.html
Василиса Володина рассказала, кому нельзя откладывать жизнь "на потом"
Василиса Володина рассказала, кому нельзя откладывать жизнь "на потом"
Астролог Василиса Володина опубликовала в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:17
2020-12-11T19:17
стиль жизни
знаменитости
звезды
шоубиз
василиса володина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог Василиса Володина опубликовала в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то важное в своей жизни и не тянуть до старости. "Есть люди, кто с детства одарен каким-то талантом, особенными способностями, но со временем эта выдающаяся черта может "выдыхаться", бледнеть, сравниваясь со способностями окружающих. А еще есть те, у кого сама обстановка благоприятствует ранним достижениям, но после определенного возраста (лет так после 40) среда становится менее дружелюбной, распахнутые двери закрываются, возможности редеют", — пояснила Володина. По ее словам, астролог сразу видит гороскопы таких людей и понимает, что им важно успеть реализовать себя в какой-то сфере как можно раньше. Причем речь может идти не только о работе и карьере, но и о личной жизни, рождении детей и многом другом.В расчет вошли даты тех, кто родился в период с января 1980 года по декабрь 2020 года. Те, кто нашел в этом огромном списке свою дату рождения отметили, что действительно к 40 годам многого не успели достичь."Мне 40. Моя дата рождения как раз в этом списке, а достигнуто, увы, не так много, наверное. Хотя, главное я успела! Образование и дети. С карьерой не сложилось, а я как раз так надеялась на период после 40. Эх, видимо, и не придется", — прокомментировала paramonna. "Попала в список и как раз в поисках себя до сих пор. Хотя есть высшее образование, но оно тяготит, да работаю, но не призвание", — поделилась историей katysha_chumakova.
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РИА Новости
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стиль жизни, знаменитости, звезды, василиса володина

Василиса Володина рассказала, кому нельзя откладывать жизнь "на потом"

19:17 11.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая, астролог Василиса Володина
Телеведущая, астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог Василиса Володина опубликовала в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то важное в своей жизни и не тянуть до старости.
"Есть люди, кто с детства одарен каким-то талантом, особенными способностями, но со временем эта выдающаяся черта может "выдыхаться", бледнеть, сравниваясь со способностями окружающих. А еще есть те, у кого сама обстановка благоприятствует ранним достижениям, но после определенного возраста (лет так после 40) среда становится менее дружелюбной, распахнутые двери закрываются, возможности редеют", — пояснила Володина.
По ее словам, астролог сразу видит гороскопы таких людей и понимает, что им важно успеть реализовать себя в какой-то сфере как можно раньше. Причем речь может идти не только о работе и карьере, но и о личной жизни, рождении детей и многом другом.
"Кто-то первого рожает в 42, а кому-то после 32-х поздно. Некто выстреливает в профессии ближе к пенсии, а кто-то может урвать корону только сразу после вуза", — добавила она.
В расчет вошли даты тех, кто родился в период с января 1980 года по декабрь 2020 года. Те, кто нашел в этом огромном списке свою дату рождения отметили, что действительно к 40 годам многого не успели достичь.
"Мне 40. Моя дата рождения как раз в этом списке, а достигнуто, увы, не так много, наверное. Хотя, главное я успела! Образование и дети. С карьерой не сложилось, а я как раз так надеялась на период после 40. Эх, видимо, и не придется", — прокомментировала paramonna. "Попала в список и как раз в поисках себя до сих пор. Хотя есть высшее образование, но оно тяготит, да работаю, но не призвание", — поделилась историей katysha_chumakova.
Астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 18.07.2020
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