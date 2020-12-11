https://ria.ru/20201211/volodina-1588730452.html
Василиса Володина рассказала, кому нельзя откладывать жизнь "на потом"
Василиса Володина рассказала, кому нельзя откладывать жизнь "на потом"
Астролог Василиса Володина опубликовала в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:17
2020-12-11T19:17
2020-12-11T19:17
стиль жизни
знаменитости
звезды
шоубиз
василиса володина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155934/08/1559340830_0:27:2048:1179_1920x0_80_0_0_814fc12047a2d25f1af66f7abf8c9d5b.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог Василиса Володина опубликовала в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то важное в своей жизни и не тянуть до старости. "Есть люди, кто с детства одарен каким-то талантом, особенными способностями, но со временем эта выдающаяся черта может "выдыхаться", бледнеть, сравниваясь со способностями окружающих. А еще есть те, у кого сама обстановка благоприятствует ранним достижениям, но после определенного возраста (лет так после 40) среда становится менее дружелюбной, распахнутые двери закрываются, возможности редеют", — пояснила Володина. По ее словам, астролог сразу видит гороскопы таких людей и понимает, что им важно успеть реализовать себя в какой-то сфере как можно раньше. Причем речь может идти не только о работе и карьере, но и о личной жизни, рождении детей и многом другом.В расчет вошли даты тех, кто родился в период с января 1980 года по декабрь 2020 года. Те, кто нашел в этом огромном списке свою дату рождения отметили, что действительно к 40 годам многого не успели достичь."Мне 40. Моя дата рождения как раз в этом списке, а достигнуто, увы, не так много, наверное. Хотя, главное я успела! Образование и дети. С карьерой не сложилось, а я как раз так надеялась на период после 40. Эх, видимо, и не придется", — прокомментировала paramonna. "Попала в список и как раз в поисках себя до сих пор. Хотя есть высшее образование, но оно тяготит, да работаю, но не призвание", — поделилась историей katysha_chumakova.
https://ria.ru/20200718/1573942049.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/08/1559340830_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6b0bd2097210ea606da8ed8edf205d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, знаменитости, звезды, василиса володина
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Астролог Василиса Володина опубликовала
в инстаграме пост, в котором расписала даты рождения людей до 40 лет, кому важно рано "стартовать", — сделать что-то важное в своей жизни и не тянуть до старости.
"Есть люди, кто с детства одарен каким-то талантом, особенными способностями, но со временем эта выдающаяся черта может "выдыхаться", бледнеть, сравниваясь со способностями окружающих. А еще есть те, у кого сама обстановка благоприятствует ранним достижениям, но после определенного возраста (лет так после 40) среда становится менее дружелюбной, распахнутые двери закрываются, возможности редеют", — пояснила Володина.
По ее словам, астролог сразу видит гороскопы таких людей и понимает, что им важно успеть реализовать себя в какой-то сфере как можно раньше. Причем речь может идти не только о работе и карьере, но и о личной жизни, рождении детей и многом другом.
"Кто-то первого рожает в 42, а кому-то после 32-х поздно. Некто выстреливает в профессии ближе к пенсии, а кто-то может урвать корону только сразу после вуза", — добавила она.
В расчет вошли даты тех, кто родился в период с января 1980 года по декабрь 2020 года. Те, кто нашел в этом огромном списке свою дату рождения отметили, что действительно к 40 годам многого не успели достичь.
"Мне 40. Моя дата рождения как раз в этом списке, а достигнуто, увы, не так много, наверное. Хотя, главное я успела! Образование и дети. С карьерой не сложилось, а я как раз так надеялась на период после 40. Эх, видимо, и не придется", — прокомментировала paramonna. "Попала в список и как раз в поисках себя до сих пор. Хотя есть высшее образование, но оно тяготит, да работаю, но не призвание", — поделилась историей katysha_chumakova.