https://ria.ru/20201211/vlast-1588806051.html

Путин заявил о невозможности запрещать оценивать работу органов власти

Путин заявил о невозможности запрещать оценивать работу органов власти

Оценка деятельности органов власти не может быть запрещена ни под каким предлогом, надо разобраться с практикой правоприменения и внести необходимые поправки,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:48

2020-12-11T16:48

2020-12-11T18:55

наталья евдокимова

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Оценка деятельности органов власти не может быть запрещена ни под каким предлогом, надо разобраться с практикой правоприменения и внести необходимые поправки, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин по видеосвязи провел встречу с членами президентского совета по правам человека. Стенограмма закрытой части беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля. Член СПЧ Александр Верховский в ходе встречи отметил, что в законах о деятельности так называемых "иностранных агентов" в значительной степени все упирается в определение политической деятельности. Среди критериев есть, например, такой пункт, как публичная оценка деятельности органов госвласти, уточнил он."Понимаете, любая публичная общественная деятельность включает оценку деятельности органов государственной власти. Она же не вся будет политическая, по здравому смыслу", - добавил правозащитник.Однако если исходить только из определения, получается, что вся такая деятельность будет политической, указал Верховский.Член СПЧ Наталия Евдокимова в своем выступлении упомянула о решении Конституционного суда от 2014 года по поводу некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Суд признал конституционными эти нормы, однако отметил, что такие организации вправе участвовать в политической деятельности на одних и тех же юридических условиях вне зависимости от их отношения к принимаемым органами власти решениям и проводимой ими политики, напомнила правозащитница.Однако ряд законов, по ее словам, ущемляет такие организации в правах, хотя суд это запретил. В частности, такие НКО не участвуют в избирательных кампаниях, не имеют права работать в общественных наблюдательных комиссиях, не могут быть исполнителями общественно полезных услуг, уточнила Евдокимова.Комментируя эту тему, президент согласился, что на участие в такой общественной деятельности для них нет запрета, но организации должны информировать о том, что они получают деньги из-за границы. "Если вы видите, что есть запреты (я услышал, я вижу вашу реакцию, я понимаю), я посмотрю, обязательно посмотрю, что там происходит", - пообещал Путин правозащитнице.

https://ria.ru/20201026/gubernatory-1581637434.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/novak-1583621918.html

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наталья евдокимова, россия, владимир путин, политика