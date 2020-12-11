https://ria.ru/20201211/video-1588784265.html

Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии

Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео из села Учкекен в Карачаево-Черкесии, где произошел взрыв во время задержания смертника. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:22

2020-12-11T15:22

2020-12-11T19:14

карачаево-черкесская республика (кчр)

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео из села Учкекен в Карачаево-Черкесии, где произошел взрыв во время задержания смертника.На кадрах видно окровавленное тело преступника, лежащее на земле перед аптекой. Место происшествия оцепили, там находятся несколько автомобилей силовых ведомств и оперативные сотрудники правоохранительных органов.Как ранее сообщили в НАК, злоумышленник пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Во время задержания он совершил самоподрыв, впоследствии боевик скончался.В результате инцидента шесть силовиков получили легкие ранения. Среди гражданских пострадавших нет. Как заявил глава республики Рашид Темрезов, состояние раненых стабильное, их жизни ничего не угрожает.СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20201211/vzryv-1588782704.html

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2020

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Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, боевик пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался. В результате шесть силовиков получили легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет. 2020-12-11T15:22 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия