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Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии
Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео из села Учкекен в Карачаево-Черкесии, где произошел взрыв во время задержания смертника. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:22
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карачаево-черкесская республика (кчр)
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео из села Учкекен в Карачаево-Черкесии, где произошел взрыв во время задержания смертника.На кадрах видно окровавленное тело преступника, лежащее на земле перед аптекой. Место происшествия оцепили, там находятся несколько автомобилей силовых ведомств и оперативные сотрудники правоохранительных органов.Как ранее сообщили в НАК, злоумышленник пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Во время задержания он совершил самоподрыв, впоследствии боевик скончался.В результате инцидента шесть силовиков получили легкие ранения. Среди гражданских пострадавших нет. Как заявил глава республики Рашид Темрезов, состояние раненых стабильное, их жизни ничего не угрожает.СК возбудил уголовное дело.
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Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, боевик пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался. В результате шесть силовиков получили легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет.
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карачаево-черкесская республика (кчр), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии

15:22 11.12.2020 (обновлено: 19:14 11.12.2020)
 
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео из села Учкекен в Карачаево-Черкесии, где произошел взрыв во время задержания смертника.
На кадрах видно окровавленное тело преступника, лежащее на земле перед аптекой. Место происшествия оцепили, там находятся несколько автомобилей силовых ведомств и оперативные сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее сообщили в НАК, злоумышленник пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия. Во время задержания он совершил самоподрыв, впоследствии боевик скончался.
В результате инцидента шесть силовиков получили легкие ранения. Среди гражданских пострадавших нет. Как заявил глава республики Рашид Темрезов, состояние раненых стабильное, их жизни ничего не угрожает.
СК возбудил уголовное дело.
Сотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:15
Семьям пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии окажут помощь
 
Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Национальный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
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