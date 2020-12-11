https://ria.ru/20201211/verkhnevolzhe-1588777811.html

Инфекционный коечный фонд в Верхневолжье планируют довести до 2916 единиц

Инфекционный коечный фонд в Верхневолжье планируют довести до 2916 единиц

Инфекционный коечный фонд в Тверской области может быть доведен до 2916 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:54

2020-12-11T14:54

2020-12-11T14:54

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 11 дек - РИА Новости. Инфекционный коечный фонд в Тверской области может быть доведен до 2916 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства. Ситуация с коронавирусом в регионе рассматривалась в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя."В Тверской области инфекционный коечный фонд расширен до 2171 единицы. До конца года коечный фонд достигнет 2246 единиц. Есть потенциал расширения мощностей до 2916", - говорится в сообщении пресс-службы.В настоящее время в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.По информации пресс-службы, на заседании штаба также рассматривался вопрос с обеспечением бесплатными лекарственными препаратами больных с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому."Необходимо постоянно контролировать процесс выдачи медикаментов пациентам с COVID-19", - заявил глава региона.На сегодняшний день регион при содействии Минпромторга России законтрактовал лекарственные препараты практически на 100% выделенных из федерального бюджета средств – всего это более 47 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201210/marshrut-1588692396.html

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игорь руденя