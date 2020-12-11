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https://ria.ru/20201211/vaktsiny-1588767463.html
Эксперт назвала комбинирование "Спутник V" и AstraZeneca бессмысленным
Эксперт назвала комбинирование "Спутник V" и AstraZeneca бессмысленным
Комбинирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" с прививкой, создаваемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, не имеет смысла, так как российская... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:19
2020-12-11T14:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
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ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комбинирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" с прививкой, создаваемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, не имеет смысла, так как российская разработка решает сразу несколько задач, рассказала РИА Новости директор направления медико-биологических исследований международной экспертной компании IHS Markit Милена Измирлиева.Ранее разработчики "Спутник V" написали в Twitter, что испытание вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca с использованием двух полных доз показало эффективность в 62%, и предложили скомбинировать вакцины: делать инъекцию оксфордской вакцины и инъекцию аденовируса человека "Спутник V" для повышения процента эффективности. По мнению российских разработчиков, комбинированные вакцины могут быть эффективными при ревакцинации. В пятницу, 11 декабря, разработчики российской вакцины написали в Twitter, что AstraZeneca приняла предложение по сотрудничеству.В свою очередь, отметила Измирлиева, вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca, созданная на основе вектора аденовируса шимпанзе, в любом случае не будет ослабленной, даже если ее вводить людям с ранее сформированным иммунитетом к простуде."Комбинирование этой вакцины со "Спутник V" ничего не даст. Более того, для комбинированной вакцины потребуются новые клинические испытания в первой, второй и третьей фазах. Это приведет к ненужным задержкам во время пандемии", - добавила Измирлиева.Отвечая на вопрос о том, какие вакцины она назвала бы наиболее перспективными для борьбы с пандемией коронавируса, эксперт перечислила четыре препарата."Крайне обнадеживающими выглядят четыре вакцины, по которым доступна информация о клинических испытаниях третьей фазы. Я перечислю их в порядке времени публикации данных по испытаниям: вакцина Pfizer/BioNTech BNT162b2 с эффективностью в 95%, вакцина от НИИ имени Гамалеи с эффективностью в 91,4% в течение 28 дней и более 95% в течение 42 дней - однако данная эффективность подтверждена только на основании испытаний на 39 добровольцах. Также я назову прививку от Moderna с эффективностью в 94,1% (по данным до публикации итогов третьей фазы испытаний), а также вакцину AstraZeneca с эффективностью в 90% при использовании половины дозы при первом уколе и полной дозы при втором, а также с эффективностью в 62% при введении двух полных доз", - сказала Измирлиева.Ранее эксперт заявила РИА Новости, что в условиях пандемии вакцина может быть сертифицирована для использования - при условиях безопасности для пациентов - с эффективностью более 50%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет

Эксперт назвала комбинирование "Спутник V" и AstraZeneca бессмысленным

14:19 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комбинирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" с прививкой, создаваемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, не имеет смысла, так как российская разработка решает сразу несколько задач, рассказала РИА Новости директор направления медико-биологических исследований международной экспертной компании IHS Markit Милена Измирлиева.
Ранее разработчики "Спутник V" написали в Twitter, что испытание вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca с использованием двух полных доз показало эффективность в 62%, и предложили скомбинировать вакцины: делать инъекцию оксфордской вакцины и инъекцию аденовируса человека "Спутник V" для повышения процента эффективности. По мнению российских разработчиков, комбинированные вакцины могут быть эффективными при ревакцинации. В пятницу, 11 декабря, разработчики российской вакцины написали в Twitter, что AstraZeneca приняла предложение по сотрудничеству.

"Идея объединения AZD1222 (оксфордская вакцина) и "Спутник V" не имеет особого смысла. Разработанная НИИ имени Гамалеи вакцина является комбинацией двух векторов аденовируса человека и позволяет решить проблему ранее возникшего (у пациента – ред.) иммунитета к простуде. Это может дать ей (вакцине "Спутник V" – ред.) преимущество в сравнении с экспериментальными векторными вакцинами производства Johnson & Johnson и CanSino, в которых используется только один вектор вируса", - рассказала эксперт.

В свою очередь, отметила Измирлиева, вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca, созданная на основе вектора аденовируса шимпанзе, в любом случае не будет ослабленной, даже если ее вводить людям с ранее сформированным иммунитетом к простуде.
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"Комбинирование этой вакцины со "Спутник V" ничего не даст. Более того, для комбинированной вакцины потребуются новые клинические испытания в первой, второй и третьей фазах. Это приведет к ненужным задержкам во время пандемии", - добавила Измирлиева.
Отвечая на вопрос о том, какие вакцины она назвала бы наиболее перспективными для борьбы с пандемией коронавируса, эксперт перечислила четыре препарата.
"Крайне обнадеживающими выглядят четыре вакцины, по которым доступна информация о клинических испытаниях третьей фазы. Я перечислю их в порядке времени публикации данных по испытаниям: вакцина Pfizer/BioNTech BNT162b2 с эффективностью в 95%, вакцина от НИИ имени Гамалеи с эффективностью в 91,4% в течение 28 дней и более 95% в течение 42 дней - однако данная эффективность подтверждена только на основании испытаний на 39 добровольцах. Также я назову прививку от Moderna с эффективностью в 94,1% (по данным до публикации итогов третьей фазы испытаний), а также вакцину AstraZeneca с эффективностью в 90% при использовании половины дозы при первом уколе и полной дозы при втором, а также с эффективностью в 62% при введении двух полных доз", - сказала Измирлиева.
Ранее эксперт заявила РИА Новости, что в условиях пандемии вакцина может быть сертифицирована для использования - при условиях безопасности для пациентов - с эффективностью более 50%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университет
 
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