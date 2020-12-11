https://ria.ru/20201211/vaktsiny-1588767463.html

Эксперт назвала комбинирование "Спутник V" и AstraZeneca бессмысленным

Эксперт назвала комбинирование "Спутник V" и AstraZeneca бессмысленным

Комбинирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" с прививкой, создаваемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, не имеет смысла, так как российская... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:19

2020-12-11T14:19

2020-12-11T14:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

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ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комбинирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" с прививкой, создаваемой Оксфордским университетом и AstraZeneca, не имеет смысла, так как российская разработка решает сразу несколько задач, рассказала РИА Новости директор направления медико-биологических исследований международной экспертной компании IHS Markit Милена Измирлиева.Ранее разработчики "Спутник V" написали в Twitter, что испытание вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca с использованием двух полных доз показало эффективность в 62%, и предложили скомбинировать вакцины: делать инъекцию оксфордской вакцины и инъекцию аденовируса человека "Спутник V" для повышения процента эффективности. По мнению российских разработчиков, комбинированные вакцины могут быть эффективными при ревакцинации. В пятницу, 11 декабря, разработчики российской вакцины написали в Twitter, что AstraZeneca приняла предложение по сотрудничеству.В свою очередь, отметила Измирлиева, вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca, созданная на основе вектора аденовируса шимпанзе, в любом случае не будет ослабленной, даже если ее вводить людям с ранее сформированным иммунитетом к простуде."Комбинирование этой вакцины со "Спутник V" ничего не даст. Более того, для комбинированной вакцины потребуются новые клинические испытания в первой, второй и третьей фазах. Это приведет к ненужным задержкам во время пандемии", - добавила Измирлиева.Отвечая на вопрос о том, какие вакцины она назвала бы наиболее перспективными для борьбы с пандемией коронавируса, эксперт перечислила четыре препарата."Крайне обнадеживающими выглядят четыре вакцины, по которым доступна информация о клинических испытаниях третьей фазы. Я перечислю их в порядке времени публикации данных по испытаниям: вакцина Pfizer/BioNTech BNT162b2 с эффективностью в 95%, вакцина от НИИ имени Гамалеи с эффективностью в 91,4% в течение 28 дней и более 95% в течение 42 дней - однако данная эффективность подтверждена только на основании испытаний на 39 добровольцах. Также я назову прививку от Moderna с эффективностью в 94,1% (по данным до публикации итогов третьей фазы испытаний), а также вакцину AstraZeneca с эффективностью в 90% при использовании половины дозы при первом уколе и полной дозы при втором, а также с эффективностью в 62% при введении двух полных доз", - сказала Измирлиева.Ранее эксперт заявила РИА Новости, что в условиях пандемии вакцина может быть сертифицирована для использования - при условиях безопасности для пациентов - с эффективностью более 50%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588757109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет