https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588784596.html
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для работников многофункциональных центров,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:23
2020-12-11T15:23
2020-12-11T16:14
здоровье - общество
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для работников многофункциональных центров, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг."По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", — написал Собянин в блоге.В первую волну вакцинации вошли медики, учителя и сотрудники социальных служб.Московские власти ожидают поступления новой партии вакцины "Спутник V". Сейчас препарат производится в Зеленограде на предприятии "Бинофарм". Кроме того, на базе технополиса "Москва" в Печатниках строится новый завод. Ожидается, что там будут выпускать до десяти миллионов доз ежемесячно.Прививки в столице уже делают в 70 пунктах на базе городских поликлиник. За неделю вакцину получили более шести тысяч человек, еще двадцать тысяч записаны.Препарат "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационные исследования стартовали в сентябре. Помимо России, они проходят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в столице с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19
для работников многофункциональных центров, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг.
"По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", — написал Собянин в блоге.
В первую волну вакцинации вошли медики, учителя и сотрудники социальных служб.
Московские власти ожидают поступления новой партии вакцины "Спутник V". Сейчас препарат производится в Зеленограде на предприятии "Бинофарм". Кроме того, на базе технополиса "Москва" в Печатниках строится новый завод. Ожидается, что там будут выпускать до десяти миллионов доз ежемесячно.
Прививки в столице уже делают в 70 пунктах на базе городских поликлиник. За неделю вакцину получили более шести тысяч человек, еще двадцать тысяч записаны.
Препарат "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационные исследования стартовали в сентябре. Помимо России, они проходят в ОАЭ
, Венесуэле
и Белоруссии
.
Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.