https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588775314.html
Курганские власти опровергли данные о принудительной вакцинации учителей
Курганские власти опровергли данные о принудительной вакцинации учителей
Департамент образования и науки Курганской области опровергает информацию о том, что учителей в регионе якобы будут принудительно вакцинировать от... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:48
2020-12-11T14:48
2020-12-11T14:48
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здоровье - общество
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общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Департамент образования и науки Курганской области опровергает информацию о том, что учителей в регионе якобы будут принудительно вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу региональный оперштаб.Как сообщает Ura.ru, учителя в Курганской области рассказали, что им грозят отстранением от работы в случае отказа от COVID-вакцинации."В Курганскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 800 доз. В числе вакцинируемых будут медики, которые работают с больными коронавирусом, и педагоги. Списки тех, кто будет вакцинирован, пока только начали составлять. О принудительной вакцинации учителей речи быть не может", - говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на департамент образования и науки региона.Департамент образования и науки не давал указания школам проводить собрания по поводу вакцинации, каждый сотрудник медучреждения или образовательного учреждения получит прививку только с согласия, подчеркивается в сообщении.С начала пандемии в Курганской области лабораторно подтверждены 9864 случая COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, курганская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости.
Департамент образования и науки Курганской области
опровергает информацию о том, что учителей в регионе якобы будут принудительно вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
Как сообщает Ura.ru, учителя в Курганской области рассказали, что им грозят отстранением от работы в случае отказа от COVID-вакцинации.
"В Курганскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 800 доз. В числе вакцинируемых будут медики, которые работают с больными коронавирусом, и педагоги. Списки тех, кто будет вакцинирован, пока только начали составлять. О принудительной вакцинации учителей речи быть не может", - говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на департамент образования и науки региона.
Департамент образования и науки не давал указания школам проводить собрания по поводу вакцинации, каждый сотрудник медучреждения или образовательного учреждения получит прививку только с согласия, подчеркивается в сообщении.
С начала пандемии в Курганской области лабораторно подтверждены 9864 случая COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.