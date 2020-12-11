https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588775314.html

Курганские власти опровергли данные о принудительной вакцинации учителей

Курганские власти опровергли данные о принудительной вакцинации учителей

Департамент образования и науки Курганской области опровергает информацию о том, что учителей в регионе якобы будут принудительно вакцинировать от... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:48

2020-12-11T14:48

2020-12-11T14:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Департамент образования и науки Курганской области опровергает информацию о том, что учителей в регионе якобы будут принудительно вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу региональный оперштаб.Как сообщает Ura.ru, учителя в Курганской области рассказали, что им грозят отстранением от работы в случае отказа от COVID-вакцинации."В Курганскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 800 доз. В числе вакцинируемых будут медики, которые работают с больными коронавирусом, и педагоги. Списки тех, кто будет вакцинирован, пока только начали составлять. О принудительной вакцинации учителей речи быть не может", - говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на департамент образования и науки региона.Департамент образования и науки не давал указания школам проводить собрания по поводу вакцинации, каждый сотрудник медучреждения или образовательного учреждения получит прививку только с согласия, подчеркивается в сообщении.С начала пандемии в Курганской области лабораторно подтверждены 9864 случая COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588764360.html

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