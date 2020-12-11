Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588775056.html
Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные
Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные
Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:47
2020-12-11T14:47
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная - никого принуждать не будут", - сообщил Бездудный.Он добавил, что в пятницу в окружную больницу поступило 100 доз вакцины, в воскресенье поступят еще 200. В сентябре в округе уже были привиты 38 медиков из "красной зоны".Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ненецком округе остается стабильной. Ежедневный прирост не превышает 7-8 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 706 человек. В регионе действует правило, согласно которому все въезжающие в НАО обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2cdc533abfe074a346a0f06ef7176f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные

14:47 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
"Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная - никого принуждать не будут", - сообщил Бездудный.
Он добавил, что в пятницу в окружную больницу поступило 100 доз вакцины, в воскресенье поступят еще 200. В сентябре в округе уже были привиты 38 медиков из "красной зоны".
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ненецком округе остается стабильной. Ежедневный прирост не превышает 7-8 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 706 человек. В регионе действует правило, согласно которому все въезжающие в НАО обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаЮрий БездудныйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США
09:04В Москве еще 5890 человек вылечились COVID-19
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
Лента новостейМолния