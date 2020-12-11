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Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные
Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные
Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:47
2020-12-11T14:47
2020-12-11T14:47
распространение нового коронавируса
юрий бездудный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная - никого принуждать не будут", - сообщил Бездудный.Он добавил, что в пятницу в окружную больницу поступило 100 доз вакцины, в воскресенье поступят еще 200. В сентябре в округе уже были привиты 38 медиков из "красной зоны".Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ненецком округе остается стабильной. Ежедневный прирост не превышает 7-8 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 706 человек. В регионе действует правило, согласно которому все въезжающие в НАО обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости.
Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции
начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор Юрий Бездудный
в своем Telegram-канале.
"Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная - никого принуждать не будут", - сообщил Бездудный.
Он добавил, что в пятницу в окружную больницу поступило 100 доз вакцины, в воскресенье поступят еще 200. В сентябре в округе уже были привиты 38 медиков из "красной зоны".
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ненецком округе остается стабильной. Ежедневный прирост не превышает 7-8 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 706 человек. В регионе действует правило, согласно которому все въезжающие в НАО обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.