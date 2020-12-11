https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588775056.html

Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные

Масштабная вакцинация от COVID-19 начнется в Ненецком округе в выходные

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:47

2020-12-11T14:47

2020-12-11T14:47

распространение нового коронавируса

юрий бездудный

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в Ненецком округе в субботу – первыми прививку сделают жителям из группы риска, сообщил губернатор Юрий Бездудный в своем Telegram-канале."Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная - никого принуждать не будут", - сообщил Бездудный.Он добавил, что в пятницу в окружную больницу поступило 100 доз вакцины, в воскресенье поступят еще 200. В сентябре в округе уже были привиты 38 медиков из "красной зоны".Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ненецком округе остается стабильной. Ежедневный прирост не превышает 7-8 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 706 человек. В регионе действует правило, согласно которому все въезжающие в НАО обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий бездудный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество