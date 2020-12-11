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Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники
Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:06
2020-12-11T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10 января, чтобы все желающие могли сделать прививку.Премьер в пятницу провел совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V"."Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку", - заявил Мишустин в ходе встречи.В четверг вице-премьер Татьяна Голикова обращала внимание регионов на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники

14:06 11.12.2020 (обновлено: 14:12 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10 января, чтобы все желающие могли сделать прививку.
Премьер в пятницу провел совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
"Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку", - заявил Мишустин в ходе встречи.
В четверг вице-премьер Татьяна Голикова обращала внимание регионов на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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