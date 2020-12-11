https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588764121.html

Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники

Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:06

2020-12-11T14:06

2020-12-11T14:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10 января, чтобы все желающие могли сделать прививку.Премьер в пятницу провел совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V"."Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку", - заявил Мишустин в ходе встречи.В четверг вице-премьер Татьяна Голикова обращала внимание регионов на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606537.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество