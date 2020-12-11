https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588764121.html
Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники
Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:06
2020-12-11T14:06
2020-12-11T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587820672_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_153582b647e9984e78a464e93e0ac87e.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период новогодних праздников - с 1 по 10 января, чтобы все желающие могли сделать прививку.Премьер в пятницу провел совещание с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V"."Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку", - заявил Мишустин в ходе встречи.В четверг вице-премьер Татьяна Голикова обращала внимание регионов на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587820672_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_3008d8b075fd81b3556f4b791edbde90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество