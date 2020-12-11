https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588763392.html
Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели
Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:05
2020-12-11T14:05
2020-12-11T14:32
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок."Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - сказал он на совещании с производителями вакцины.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество