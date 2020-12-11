https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588763392.html

Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели

Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:05

2020-12-11T14:05

2020-12-11T14:32

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cf537f915add3dd88bc2ceadf110aef.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок."Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - сказал он на совещании с производителями вакцины.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588696966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество