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https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588763392.html
Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели
Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:05
2020-12-11T14:32
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок."Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - сказал он на совещании с производителями вакцины.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество

Мишустин сообщил, что вакцинация от COVID-19 начнется в конце недели

14:05 11.12.2020 (обновлено: 14:32 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе
Медсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок.
"Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - сказал он на совещании с производителями вакцины.
Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 20 тысяч человек в Москве записались на вакцинацию, больше 6 тысяч человек уже привились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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