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https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588707596.html
Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:17
2020-12-11T08:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысячи вакцин, по состоянию на 10 декабря сего года, прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих", - сказал он.Конашенков отметил, что в соответствии с утверждённым министром обороны РФ Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих."В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу

Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса

08:17 11.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысячи вакцин, по состоянию на 10 декабря сего года, прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих", - сказал он.
Конашенков отметил, что в соответствии с утверждённым министром обороны РФ Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих.
"В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
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