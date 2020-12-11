https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588707596.html

Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса

Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса

Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:17

2020-12-11T08:17

2020-12-11T08:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысячи вакцин, по состоянию на 10 декабря сего года, прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих", - сказал он.Конашенков отметил, что в соответствии с утверждённым министром обороны РФ Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих."В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703458.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу