https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588858725.html

Украинский врач рассказал, что нужно сделать с российской вакциной

Украинский врач рассказал, что нужно сделать с российской вакциной

Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, как Киеву следует поступить с вакциной от коронавируса из России. Его слова передает "Страна". РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:37

2020-12-11T21:37

2020-12-11T21:37

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

украина

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, как Киеву следует поступить с вакциной от коронавируса из России. Его слова передает "Страна".По словам врача, нет оснований говорить о том, что российская вакцина от COVID-19, которую отказывается закупать украинский Минздрав, плохая или хорошая, поскольку не было проведено "слепого исследования". В ходе таких испытаний от вакцин разных производителей отклеивают этикетки, присваивают код и изучают несколько сотен или даже тысяч случаев. При этом ни пациент, ни врач, который назначает вакцину, не знают ее происхождения. Только после таких испытаний специалисты оценивают качество препарата. На Украине же никаких тестирований не проводилось, отметил он."У нас вообще нет лабораторий, которые бы определили качество этой вакцины. Их уничтожили за эти последние годы. Как для какой-то африканской республики, мол вы будете получать то, что мы вам скажем, и колоть в свой организм то, что мы вам скажем", — рассказал хирург.При этом Тодуров уточнил, что российская школа вирусологов — очень сильная. Она победила множество эпидемий не только в своей стране, но во многих других государствах, в том числе и на африканском континенте.Тодуров добавил, что эта школа сохранилась, а Россия — одна из немногих стран, которые до сих пор работают с опасными инфекциями, в том числе и с вирусом оспы."И у них эти лаборатории очень сильны. У них есть военные медики-вирусологи, которые этим занимаются. У нас разрушено полностью все. У нас был институт генетики, который сегодня не работает так, как он работал в те годы, к сожалению", — заключил специалист.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/vaktsina-1588591682.html

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588282427.html

россия

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, украина