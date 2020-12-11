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Украинский врач рассказал, что нужно сделать с российской вакциной
Украинский врач рассказал, что нужно сделать с российской вакциной
Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, как Киеву следует поступить с вакциной от коронавируса из России. Его слова передает "Страна". РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T21:37
2020-12-11T21:37
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, как Киеву следует поступить с вакциной от коронавируса из России. Его слова передает "Страна".По словам врача, нет оснований говорить о том, что российская вакцина от COVID-19, которую отказывается закупать украинский Минздрав, плохая или хорошая, поскольку не было проведено "слепого исследования". В&nbsp;ходе таких испытаний от вакцин разных производителей отклеивают этикетки, присваивают код и изучают несколько сотен или&nbsp;даже тысяч случаев. При этом ни&nbsp;пациент, ни&nbsp;врач, который назначает вакцину, не&nbsp;знают ее происхождения. Только после таких испытаний специалисты оценивают качество препарата. На Украине же никаких тестирований не проводилось, отметил он."У&nbsp;нас вообще нет лабораторий, которые&nbsp;бы определили качество этой вакцины.&nbsp;Их&nbsp;уничтожили за&nbsp;эти последние годы. Как для&nbsp;какой-то африканской республики, мол вы&nbsp;будете получать&nbsp;то, что мы&nbsp;вам скажем, и&nbsp;колоть в&nbsp;свой организм&nbsp;то, что мы&nbsp;вам скажем", — рассказал хирург.При этом Тодуров уточнил, что российская школа вирусологов — очень сильная. Она победила множество эпидемий не&nbsp;только в своей стране, но&nbsp;во многих других государствах, в том числе и на африканском континенте.Тодуров добавил, что эта школа сохранилась, а Россия — одна из немногих стран, которые до сих пор работают с опасными инфекциями, в том числе и с вирусом оспы."И&nbsp;у&nbsp;них эти лаборатории очень сильны. У&nbsp;них есть военные медики-вирусологи, которые этим занимаются. У&nbsp;нас разрушено полностью все. У&nbsp;нас был институт генетики, который сегодня не&nbsp;работает так, как&nbsp;он&nbsp;работал в&nbsp;те&nbsp;годы, к&nbsp;сожалению", — заключил специалист.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/vaktsina-1588591682.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, украина

Украинский врач рассказал, что нужно сделать с российской вакциной

21:37 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмпула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Ампула компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, как Киеву следует поступить с вакциной от коронавируса из России. Его слова передает "Страна".
"Я считаю, что нужно прекратить называть вакцины "российскими" или французскими, или немецкими", — заявил медик.
По словам врача, нет оснований говорить о том, что российская вакцина от COVID-19, которую отказывается закупать украинский Минздрав, плохая или хорошая, поскольку не было проведено "слепого исследования". В ходе таких испытаний от вакцин разных производителей отклеивают этикетки, присваивают код и изучают несколько сотен или даже тысяч случаев. При этом ни пациент, ни врач, который назначает вакцину, не знают ее происхождения. Только после таких испытаний специалисты оценивают качество препарата. На Украине же никаких тестирований не проводилось, отметил он.
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"У нас вообще нет лабораторий, которые бы определили качество этой вакцины. Их уничтожили за эти последние годы. Как для какой-то африканской республики, мол вы будете получать то, что мы вам скажем, и колоть в свой организм то, что мы вам скажем", — рассказал хирург.
При этом Тодуров уточнил, что российская школа вирусологов — очень сильная. Она победила множество эпидемий не только в своей стране, но во многих других государствах, в том числе и на африканском континенте.

"Вирус Эболы победили именно российские эпидемиологи. И эта школа развивалась много десятилетий. И мы еще по Союзу знаем, что эта школа обеспечивала нам абсолютно все вакцины, которые мы тогда не покупали за рубежом", — подчеркнул кардиохирург.

Тодуров добавил, что эта школа сохранилась, а Россия — одна из немногих стран, которые до сих пор работают с опасными инфекциями, в том числе и с вирусом оспы.
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"И у них эти лаборатории очень сильны. У них есть военные медики-вирусологи, которые этим занимаются. У нас разрушено полностью все. У нас был институт генетики, который сегодня не работает так, как он работал в те годы, к сожалению", — заключил специалист.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияУкраина
 
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