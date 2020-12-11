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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588802564.html
Парагвай заинтересовался российской вакциной "Спутник V"
Парагвай заинтересовался российской вакциной "Спутник V"
Правительство Парагвая находится в контакте с Россией по вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщил РИА Новости советник посольства России в Асунсьоне... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:35
2020-12-11T16:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
парагвай
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 11 дек – РИА Новости. Правительство Парагвая находится в контакте с Россией по вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщил РИА Новости советник посольства России в Асунсьоне Игорь Варламов."Россия и Парагвай находятся в контакте по вакцине "Спутник V". Правительство Парагвая изучает вопрос", - сказал он.Ранее Аргентина подписала контракт с Россией на поставку российской вакцины, с помощью которой власти хотят привить в январе-феврале 10 миллионов граждан.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, парагвай, в мире

Парагвай заинтересовался российской вакциной "Спутник V"

16:35 11.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 11 дек – РИА Новости. Правительство Парагвая находится в контакте с Россией по вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщил РИА Новости советник посольства России в Асунсьоне Игорь Варламов.
"Россия и Парагвай находятся в контакте по вакцине "Спутник V". Правительство Парагвая изучает вопрос", - сказал он.
Ранее Аргентина подписала контракт с Россией на поставку российской вакцины, с помощью которой власти хотят привить в январе-феврале 10 миллионов граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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