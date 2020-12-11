https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588802564.html

Парагвай заинтересовался российской вакциной "Спутник V"

Парагвай заинтересовался российской вакциной "Спутник V"

Правительство Парагвая находится в контакте с Россией по вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщил РИА Новости советник посольства России в Асунсьоне... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:35

2020-12-11T16:35

2020-12-11T16:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

парагвай

в мире

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МОНТЕВИДЕО, 11 дек – РИА Новости. Правительство Парагвая находится в контакте с Россией по вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщил РИА Новости советник посольства России в Асунсьоне Игорь Варламов."Россия и Парагвай находятся в контакте по вакцине "Спутник V". Правительство Парагвая изучает вопрос", - сказал он.Ранее Аргентина подписала контракт с Россией на поставку российской вакцины, с помощью которой власти хотят привить в январе-феврале 10 миллионов граждан.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html

парагвай

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2020

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, парагвай, в мире