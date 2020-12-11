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Минпромторг оценил темпы производства вакцины "Спутник V"
Минпромторг оценил темпы производства вакцины "Спутник V"
Минпромторг РФ отмечает хорошую динамику производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса - подобные темпы позволят ускорить вакцинацию... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:25
2020-12-11T16:25
2020-12-11T20:26
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает хорошую динамику производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса - подобные темпы позволят ускорить вакцинацию населения, заявил глава министерства Денис Мантуров."Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству и по вводу в гражданский оборот - будет результат даже лучше по концу месяца", - сказал Мантуров журналистам по итогам совещания с производителями вакцин в пятницу."Исходим из того, что набранный темп и набранный опыт компаниями по масштабированию производства продолжится и на следующий год, январь-февраль, за счет большей продуктивности на тех реакторах, которые сегодня задействованы для производства этой вакцины. Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения - они будут даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика