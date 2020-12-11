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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588795902.html
Мантуров рассказал о поставках вакцины "Спутник V" для врачей и учителей
Мантуров рассказал о поставках вакцины "Спутник V" для врачей и учителей
Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса для вакцинации медработников и учителей в соответствии с поручением президента РФ поставлена во все регионы... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:06
2020-12-11T16:25
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса для вакцинации медработников и учителей в соответствии с поручением президента РФ поставлена во все регионы страны, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб."Президентом Российской Федерации была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям. Это касается также и Министерства обороны", - сказал Мантуров по итогам совещания с производителями вакцин в пятницу."Задача эта выполнена, во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух - это Магадан и Чукотка. Магадан - доставка будет в воскресенье, и на Чукотку это будет в сделано в понедельник, с учетом логистики - самолет при этом будет вылетать в воскресенье", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотка, магадан, общество

Мантуров рассказал о поставках вакцины "Спутник V" для врачей и учителей

16:06 11.12.2020 (обновлено: 16:25 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмпула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Ампула компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса для вакцинации медработников и учителей в соответствии с поручением президента РФ поставлена во все регионы страны, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. В Москве для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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"Президентом Российской Федерации была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям. Это касается также и Министерства обороны", - сказал Мантуров по итогам совещания с производителями вакцин в пятницу.
"Задача эта выполнена, во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух - это Магадан и Чукотка. Магадан - доставка будет в воскресенье, и на Чукотку это будет в сделано в понедельник, с учетом логистики - самолет при этом будет вылетать в воскресенье", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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