https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588766118.html

Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион

Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может быть доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:12

2020-12-11T14:12

2020-12-11T14:24

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может быть доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдаленное село, температура хранения у нее от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы", - сказала Попова на совещании с производителями вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество