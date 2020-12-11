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Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион
Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион
Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может быть доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:12
2020-12-11T14:12
2020-12-11T14:24
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может быть доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдаленное село, температура хранения у нее от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы", - сказала Попова на совещании с производителями вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество