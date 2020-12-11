https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588723354.html

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в ЕАО

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в ЕАО

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Еврейскую автономную область, в первую очередь привьют медиков, учителей и соцработников, сообщает в пятницу... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:39

2020-12-11T10:39

2020-12-11T10:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврейская автономная область

общество

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ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Еврейскую автономную область, в первую очередь привьют медиков, учителей и соцработников, сообщает в пятницу правительство региона."В ЕАО начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины поступила в регион вчера. Это Гам-КОВИД-Вак, торговая марка "Спутник V", в количестве 100 доз. Доставка к месту вакцинации будет осуществляться автотранспортом работодателя, а также с использованием автомобилей социальной службы области", - говорится в сообщении.Как уточнили в правительстве области, местом для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции назначена поликлиника областной больницы. В первую очередь вакцину получат медицинские работники, сотрудники образовательных и социальных учреждений.Отмечается, что перед вакцинацией необходимо будет получить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Иммунизация проводится по добровольному согласию. По стандарту, повторную прививку все участники вакцинации получат через 21 день.Всего COVID-19 в ЕАО заразились 3247 человек (+28 за сутки), из них выздоровели 2183 жителя области, умерли 53. В двух инфекционных госпиталях области госпитализированы 96 человек, на дому амбулаторно лечатся 917 больных. На домашнем карантине остаются 283 человека. Общий коечный фонд увеличен до 310 коек, из которых в настоящее время заняты 119 (38,4%).

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, общество