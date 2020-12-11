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Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным

Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что системы выделения и распределения вакцины от коронавируса должны быть прозрачными. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:50

2020-12-11T08:50

2020-12-11T08:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

юрий трутнев

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что системы выделения и распределения вакцины от коронавируса должны быть прозрачными."Все системы выделения вакцины, ее распределения в связи с тем, что это важно для жизни и здоровья людей, должны быть прозрачными. Такое поручение я вчера дал Минздраву… Мы договорились, что в течение недели они дадут раскладку - когда, в какие сроки, как распределять по регионам, в зависимости от чего. Если мы будем считать, что эта система непрозрачна, то вмешаемся, сделаем так, чтобы было всем понятно. Такие вещи надо делать честно", - сказал Трутнев в пятницу журналистам во Владивостоке.Он отметил, что переболел коронавирусом и сейчас не видит целесообразности для себя в вакцинации, так как это "будет дополнительный удар по организму, который только что справился с болезнью"."Я действительно где-то подхватил эту штуку, переболел, надеюсь, что выздоровел. Уровень антител у меня высокий, он позволяет мне спокойно общаться, в командировки ездить", - сказал Трутнев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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