Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что системы выделения и распределения вакцины от коронавируса должны быть прозрачными.
"Все системы выделения вакцины, ее распределения в связи с тем, что это важно для жизни и здоровья людей, должны быть прозрачными. Такое поручение я вчера дал Минздраву… Мы договорились, что в течение недели они дадут раскладку - когда, в какие сроки, как распределять по регионам, в зависимости от чего. Если мы будем считать, что эта система непрозрачна, то вмешаемся, сделаем так, чтобы было всем понятно. Такие вещи надо делать честно", - сказал Трутнев в пятницу журналистам во Владивостоке.
Он отметил, что переболел коронавирусом и сейчас не видит целесообразности для себя в вакцинации, так как это "будет дополнительный удар по организму, который только что справился с болезнью".
"Я действительно где-то подхватил эту штуку, переболел, надеюсь, что выздоровел. Уровень антител у меня высокий, он позволяет мне спокойно общаться, в командировки ездить", - сказал Трутнев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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