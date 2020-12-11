https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588698739.html

Эксперты рекомендовали разрешить использование вакцины Pfizer в США

Эксперты рекомендовали разрешить использование вакцины Pfizer в США

Комитет экспертов при американском регуляторе FDA проголосовал в четверг за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T01:43

2020-12-11T01:43

2020-12-11T01:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Комитет экспертов при американском регуляторе FDA проголосовал в четверг за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.Трансляция заседания Консультативного комитета по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам велась на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. По результатам голосования 17 экспертов заявили, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки, четыре были против, один воздержался.После рекомендации этого независимого органа FDA может дать разрешение на применение вакцины BNT162b2 уже в тот же день, а на практике это может означать начало распространения вакцины уже в пятницу.Ранее управление уже подтвердило эффективность этой вакцины: после второй дозы она составила 95% у тех, кто не болел коронавирусом, и 94% у тех, кто был заражен или переболел ранее. Ведомство тогда пришло к выводу, что клиническое испытание удовлетворяет необходимым критериям и что препятствий к выдаче разрешения нет.Клинические испытания проходили с участием около 38 тысяч человек старше 16 лет. Шестеро из участников умерли - двое из получивших плацебо и четверо вакцинированных, однако причина смерти не была связана с самой вакциной.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины. В конце ноября компании подали запрос в FDA на получение разрешения на экстренное применение вакцины.Эту вакцину уже одобрили власти Канады и Великобритании, в декабре ожидается решение по ней Европейского агентства по лекарственным препаратам ЕС.В июле сообщалось, что власти США заключили соглашение с Pfizer и BioNTech на приобретение до 600 миллионов доз вакцины. В соответствии с соглашением, после получения первых 100 миллионов доз власти США заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. По условиям соглашения, "США также могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно".Однако Wall Street Journal сообщила, что Pfizer из-за проблем с логистикой поставит до конца 2020 года вдвое меньше доз. Вместо первых 100 миллионов теперь речь идет о 50 миллионов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире