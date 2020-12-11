https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html

Трудный возраст: как увольняют пожилых россиян

Трудный возраст: как увольняют пожилых россиян

Компании безнаказанно увольняют сотрудников предпенсионного возраста. Хотя за это ввели уголовную ответственность, ни одно дело не дошло до суда. В трудовую... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

россия

пенсионеры

работа

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Даниил Ломакин. Компании безнаказанно увольняют сотрудников предпенсионного возраста. Хотя за это ввели уголовную ответственность, ни одно дело не дошло до суда. В трудовую инспекцию поступают сотни жалоб, но добиться справедливости специалисты старше 50 лет не могут. Как люди пытаются сохранить работу и на какие ухищрения идут ради новой — в материале РИА Новости.Татьяну Н. (имя изменено) уволили в прошлом году из-за пенсионного возраста."Я много лет проработала бухгалтером на агрокомплексе в Ленинградской области. Когда исполнилось 55, руководство предложило уйти по собственному желанию. Прямо в глаза сказали: пора дать дорогу молодым. Два месяца я переубеждала начальство — ничего не вышло", — вспоминает она.С тех пор уже два года не может никуда устроиться. "Берут только уборщицей. Даже там, где хорошо знают. В личном разговоре иногда откровенно называют причину — возраст. Официальный повод для отказа у каждого свой. У меня высшее образование — зачем получала, спрашивается".Татьяна до сих пор не смирилась с ситуацией: "Хочу приносить пользу, а не сидеть дома на шее у детей. Я же пока не старуха".Большинство оказавшихся в таком же положении не хотят публично говорить о проблемах с работодателем.Многие россияне ищут справедливости в контролирующих органах. Так, за первые девять месяцев года в Федеральную службу труда и занятости (Роструд) поступило около 900 обращений работников предпенсионного возраста."Увольнения касались 145, — сообщили в пресс-службе Роструда. — Для защиты прав предпенсионеров мы провели почти 340 проверок".С января работодателей оштрафовали на сумму около четырех миллионов рублей. Помогло ли это заявителям в решении трудовых конфликтов, в ведомстве не уточнили.Уголовка — не помехаВ советские времена Трудовой кодекс считался одним из самых развитых в мире. Сегодня нормы ТК — по крайней мере, на бумаге — по-прежнему защищают от всех видов дискриминации, в том числе возрастной.В октябре 2018-го у немолодых работников появилась дополнительная поддержка: в Уголовный кодекс ввели ответственность для компаний за увольнение или необоснованный отказ в приеме "лица, достигшего предпенсионного возраста", то есть — в течение пяти лет до пенсии. Статья 144.1 УК предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов.Однако, по данным Верховного суда, ни одно уголовное дело по этой статье с тех пор не рассматривалось."По крайней мере, в моей практике и у коллег прецедентов не было", — подчеркивает глава правового департамента Конфедерации труда России (КТР) Олег Бабич. — Работодатель же не станет напрямую указывать, что причина увольнения — возраст. Значит, доказать дискриминацию почти невозможно".Как отмечает Бабич, компании легко находят формальные поводы для отказов немолодым сотрудникам.В Генпрокуратуре на вопросы агентства о привлечении работодателей к уголовной ответственности ничего не ответили.Вывели за штатЧтобы не увольнять пожилых работников с нарушением закона, чаще всего проводят формальное сокращение штата.В феврале 2019 года мастер ремонтного цеха МУП "ЖЭС" Н. Никифоров пытался доказать, что его лишили места незаконно — предприятие не имело права расторгать трудовые отношения из-за возраста. Однако Сызранский городской суд счел аргументы недостаточными и постановил: "Истца уволили по сокращению штата, а не в связи с тем, что он достиг предпенсионных лет".По схожим причинам в марте 2019-го Ставропольский районный суд не восстановил на работе бывшего юрисконсульта "Ставропольресурссервиса" Николая Мельникова — его должность попросту сократили.Еще один пример, подтверждающий общее правило, — иск журналиста газеты "Суджанские вести" Сергея Сухих. Корреспондента формально уволили по сокращению штата в феврале прошлого года: не помог ни солидный стаж, ни благодарности от начальства, ни предпенсионный возраст.Сухих объяснял, что сокращение — лишь предлог, чтобы не нести ответственность по закону. Говорил, что утрата работы вызвала глубокие переживания и эмоциональное напряжение из-за сложностей с трудоустройством. Однако суд решил, что слова журналиста ничем не подтверждены, и отказал в удовлетворении иска.Доказать любую дискриминацию в сфере труда, включая и возрастную, в России невозможно, считает профсоюзный юрист Олег Бабич: "Такие ситуации не решишь нормами ТК, КоАП и УК. Необходимы четкие доказательные механизмы, прописанные в постановлениях пленума Верховного суда, тогда сформируется судебная практика. Иначе проблема не исчезнет. Сейчас суды, прокуратуры и трудовые инспекции подходят к этому вопросу исключительно формально, ориентируясь на показания работодателя"."Переговоры упирались в возраст"Несколько лет назад ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Лилишенцев уволился из почти разорившейся строительной фирмы. Тогда ему было 56 лет. Найти новое место в Туле, где живет мужчина, невозможно.По данным недавнего опроса ФОМ, более половины (53%) россиян осознают: возраст — помеха в поиске хорошей работы.Большой опрос на тему дискриминации (есть в распоряжении РИА Новости) недавно провела компания по интернет-рекрутменту HeadHunter. Согласно ему, почти половина респондентов старше 45 лет уверены, что главная причина отказов — возраст.Ответы работодателей коррелируют с мнением соискателей. Треть из них в принципе не рассматривает возрастных кандидатов, еще 17% считают, что немолодые не откликаются на их вакансии. Только 53% компаний готовы изучать такие резюме в числе прочих."По ответам работодателей видно: иногда отказ основан лишь на стереотипных представлениях о "возрастных" сотрудниках, иногда — на неудачном опыте найма немолодого человека, который не очень хорошо себя проявил или не адаптировался в коллективе, и это списали на его годы", — делают вывод авторы исследования.Борьба за работуHR-консультант Ксения Чачина часто сталкивается с проблемами трудоустройства немолодых кандидатов.По словам Чачиной, у ряда работодателей есть стереотип: чем старше человек, тем медленнее он работает и хуже обучается новому. Многие руководители уверены — считая себя самым опытным, такой сотрудник не захочет прислушиваться к критике."Недавно был случай: соискательница указала в резюме, что ей 45, хотя на самом деле — 51. Выглядела молодо, все собеседования прошла успешно. Обман вскрылся, когда кадровая служба компании оформляла документы. К сожалению, женщину не взяли. Не самая лучшая идея — начинать трудовые отношения с обмана. Правда, если бы в резюме значился реальный возраст, с ней бы даже не связались", — говорит HR-консультант.Впрочем, даже когда кандидаты не скрывают собственных лет, работодатели отказываются их брать — несмотря на множество тестов на профпригодность."Помню соискателя за пятьдесят, — приводит пример Анна Алфимова, эксперт по оценке персонала и карьерный консультант.— Он преодолел восемь этапов отбора, написал стратегию развития компании, сделал анализ рынка и конкурентов, познакомился с командой, прошел все внутренние оценочные процедуры, включая полиграф. Его не взяли — как потом выяснилось, побоялся молодой руководитель".По словам экспертов, юридические механизмы борьбы за трудовые права можно доработать. В то же время практика показывает — проблема и в гибкости работодателей, отказывающих возрастным специалистам.

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https://ria.ru/20201011/biznes-1579028517.html

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https://ria.ru/20201127/kursantki-1586478511.html

https://ria.ru/20201202/opros-1587327822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионеры, работа, общество