https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588817802.html
Сокурсники и коллеги рассказали о жестоко убитой в Армавире девушке
Сокурсники и коллеги рассказали о жестоко убитой в Армавире девушке
Девушка, жестоко убитая в Армавире, была приятной, общительной и очень любила младшего брата, рассказали РИА Новости ее коллеги и сокурсники. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:21
2020-12-11T17:21
2020-12-11T20:25
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армавир
происшествия
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Девушка, жестоко убитая в Армавире, была приятной, общительной и очень любила младшего брата, рассказали РИА Новости ее коллеги и сокурсники.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут."Я училась с Викой в университете четыре года. После университета мы больше не общались. Училась хорошо, добрая, весёлая, общительная. Очень сильно любила братика, как и он её", - сказала Ангелина Беляева."Училась хорошо, была вполне общительной, поддерживала дружелюбные отношения. Лично я ничего плохого за ней не замечала", - добавила Мария Забалуева.Анна Глова сообщила, что одно время работала с ней в сетевом магазине обуви. "Я знала Вику по работе. В шоке от новостей. Она была очень воспитанная, приятная во всех отношениях девочка. Вообще ничего плохого про неё не могу сказать", - заметила собеседница.Подозреваемый в двойном убийстве оставил несколько видеозаписей. В них он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, о намерении теперь покончить с собой. Также он утверждает, что собирался расправиться не с подругой, а с ее братом.
https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588801181.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), армавир, происшествия
СОЧИ, 11 дек – РИА Новости.
Девушка, жестоко убитая в Армавире
, была приятной, общительной и очень любила младшего брата, рассказали РИА Новости ее коллеги и сокурсники.
По данным СК
, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.
"Я училась с Викой в университете четыре года. После университета мы больше не общались. Училась хорошо, добрая, весёлая, общительная. Очень сильно любила братика, как и он её", - сказала Ангелина Беляева.
"Училась хорошо, была вполне общительной, поддерживала дружелюбные отношения. Лично я ничего плохого за ней не замечала", - добавила Мария Забалуева.
Анна Глова сообщила, что одно время работала с ней в сетевом магазине обуви. "Я знала Вику по работе. В шоке от новостей. Она была очень воспитанная, приятная во всех отношениях девочка. Вообще ничего плохого про неё не могу сказать", - заметила собеседница.
Подозреваемый в двойном убийстве оставил несколько видеозаписей. В них он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, о намерении теперь покончить с собой. Также он утверждает, что собирался расправиться не с подругой, а с ее братом.