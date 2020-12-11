https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588817802.html

Сокурсники и коллеги рассказали о жестоко убитой в Армавире девушке

Сокурсники и коллеги рассказали о жестоко убитой в Армавире девушке

Девушка, жестоко убитая в Армавире, была приятной, общительной и очень любила младшего брата, рассказали РИА Новости ее коллеги и сокурсники. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:21

2020-12-11T17:21

2020-12-11T20:25

следственный комитет россии (ск рф)

армавир

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588760275_91:0:3003:1638_1920x0_80_0_0_67800620240c7284bb09023202e73ec5.jpg

СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Девушка, жестоко убитая в Армавире, была приятной, общительной и очень любила младшего брата, рассказали РИА Новости ее коллеги и сокурсники.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут."Я училась с Викой в университете четыре года. После университета мы больше не общались. Училась хорошо, добрая, весёлая, общительная. Очень сильно любила братика, как и он её", - сказала Ангелина Беляева."Училась хорошо, была вполне общительной, поддерживала дружелюбные отношения. Лично я ничего плохого за ней не замечала", - добавила Мария Забалуева.Анна Глова сообщила, что одно время работала с ней в сетевом магазине обуви. "Я знала Вику по работе. В шоке от новостей. Она была очень воспитанная, приятная во всех отношениях девочка. Вообще ничего плохого про неё не могу сказать", - заметила собеседница.Подозреваемый в двойном убийстве оставил несколько видеозаписей. В них он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, о намерении теперь покончить с собой. Также он утверждает, что собирался расправиться не с подругой, а с ее братом.

https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588801181.html

армавир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), армавир, происшествия