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В Тюмени опровергли данные о внедрении волонтеров на закрытые вечеринки
В Тюмени опровергли данные о внедрении волонтеров на закрытые вечеринки
Информация СМИ, что Роспотребнадзор Тюменской области якобы просил волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, не соответствует действительности,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:46
2020-12-11T09:46
2020-12-11T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Информация СМИ, что Роспотребнадзор Тюменской области якобы просил волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, не соответствует действительности, сообщает оперштаб региона.Ранее ряд СМИ написал, что Роспотребнадзор попросил местных волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, чтобы затем вызывать полицию и пресекать нарушение ограничительных мер из-за коронавируса."…Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности. Достоверная информация о деятельности управления Роспотребнадзора по Тюменской области размещается только на официальных ресурсах ведомства", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, общество